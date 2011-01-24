"الزعاق": 13 يوماً وتدخل علينا العقارب.. ترى الخير قارب
قال: شارفنا على دخول موسم الربيع والأيام المتبقية من الشبط متقلبة
أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أنَّ اليوم الأحد هو أول أيام شباط الثاني أي بقي ثلاثة عشر يوماً وتدخل علينا العقارب.
وأضاف "الزعاق" في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أهالينا رحمهم الله يقولون (الى دخلت العقارب ترى الخير قارب) أي دخول موسم الربيع والأيام المتبقية من الشبط متقلبة.
الدكتور خالد الزعاق
شباط الثاني
"الزعاق": 13 يوماً وتدخل علينا العقارب.. ترى الخير قارب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-24
أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أنَّ اليوم الأحد هو أول أيام شباط الثاني أي بقي ثلاثة عشر يوماً وتدخل علينا العقارب.
وأضاف "الزعاق" في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أهالينا رحمهم الله يقولون (الى دخلت العقارب ترى الخير قارب) أي دخول موسم الربيع والأيام المتبقية من الشبط متقلبة.
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
03:27 PM
"الزعاق": 13 يوماً وتدخل علينا العقارب.. ترى الخير قارب
قال: شارفنا على دخول موسم الربيع والأيام المتبقية من الشبط متقلبة
أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أنَّ اليوم الأحد هو أول أيام شباط الثاني أي بقي ثلاثة عشر يوماً وتدخل علينا العقارب.
وأضاف "الزعاق" في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أهالينا رحمهم الله يقولون (الى دخلت العقارب ترى الخير قارب) أي دخول موسم الربيع والأيام المتبقية من الشبط متقلبة.