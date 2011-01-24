"الزعاق": 13 يوماً وتدخل علينا العقارب.. ترى الخير قارب

قال: شارفنا على دخول موسم الربيع والأيام المتبقية من الشبط متقلبة

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أنَّ اليوم الأحد هو أول أيام شباط الثاني أي بقي ثلاثة عشر يوماً وتدخل علينا العقارب.

وأضاف "الزعاق" في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أهالينا رحمهم الله يقولون (الى دخلت العقارب ترى الخير قارب) أي دخول موسم الربيع والأيام المتبقية من الشبط متقلبة.