النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة

يرأسها معين عبدالملك

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض، ومخرجات الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" إنه "صدر قرار جمهوري بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وبناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتَين بتاريخ 23/ 11/ 2011م، وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى اتفاق الرياض الموقّع بتاريخ 05/ 11/ 2019م، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، تم تكليف معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة".

وترأس الحكومة معين عبدالملك سعيد، وشغل أحمد عوض بن مبارك منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، فيما تم الاتفاق على أن يكون الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيرًا للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني وزيرًا للإعلام والثقافة والسياحة، وزاعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.

كما تم تكليف نايف صالح عبدالقادر البكري وزيرًا للشباب والرياضة، وسالم صالح سالم بن بريك وزيرًا للمالية، ونجيب منصور حميد العوج وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم عبدالله عيسى السقطري وزيرًا للزراعة والري والثروة السمكية، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيرًا للنفط والمعادن، وخالد أحمد أحمد الوصابي وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

كما تم اختيار اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، وأحمد عمر محمد عرمان وزيرًا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيرًا للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزيرًا للصناعة والتجارة، وعبدالسلام صالح حميد هادي وزيرًا للنقل، ومحمد عيضة شبيبة وزيرًا للأوقاف والإرشاد، وعبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرًا للخدمة المدنية والتأمينات، وقاسم محمد قاسم بحيبح وزيرًا للصحة العامة والسكان، وحسين عبدالرحمن عبدالقادر الأغبري وزيرًا للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضة وزيرًا للعدل.

وشمل قرار تشكيل الحكومة تعيين طارق سالم صالح العكبري وزيرًا للتربية والتعليم، وأنور محمد علي كلشات وزيرًا للكهرباء والطاقة، ومحمد سعيد الزعوري وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيرًا للأشغال العامة والطرق.

اليمن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الحكومة اليمنية اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة
سبق

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض، ومخرجات الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" إنه "صدر قرار جمهوري بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وبناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتَين بتاريخ 23/ 11/ 2011م، وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى اتفاق الرياض الموقّع بتاريخ 05/ 11/ 2019م، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، تم تكليف معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة".

وترأس الحكومة معين عبدالملك سعيد، وشغل أحمد عوض بن مبارك منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، فيما تم الاتفاق على أن يكون الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيرًا للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني وزيرًا للإعلام والثقافة والسياحة، وزاعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.

كما تم تكليف نايف صالح عبدالقادر البكري وزيرًا للشباب والرياضة، وسالم صالح سالم بن بريك وزيرًا للمالية، ونجيب منصور حميد العوج وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم عبدالله عيسى السقطري وزيرًا للزراعة والري والثروة السمكية، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيرًا للنفط والمعادن، وخالد أحمد أحمد الوصابي وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

كما تم اختيار اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، وأحمد عمر محمد عرمان وزيرًا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيرًا للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزيرًا للصناعة والتجارة، وعبدالسلام صالح حميد هادي وزيرًا للنقل، ومحمد عيضة شبيبة وزيرًا للأوقاف والإرشاد، وعبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرًا للخدمة المدنية والتأمينات، وقاسم محمد قاسم بحيبح وزيرًا للصحة العامة والسكان، وحسين عبدالرحمن عبدالقادر الأغبري وزيرًا للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضة وزيرًا للعدل.

وشمل قرار تشكيل الحكومة تعيين طارق سالم صالح العكبري وزيرًا للتربية والتعليم، وأنور محمد علي كلشات وزيرًا للكهرباء والطاقة، ومحمد سعيد الزعوري وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيرًا للأشغال العامة والطرق.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
10:09 PM

الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة

يرأسها معين عبدالملك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,829

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض، ومخرجات الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" إنه "صدر قرار جمهوري بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وبناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتَين بتاريخ 23/ 11/ 2011م، وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى اتفاق الرياض الموقّع بتاريخ 05/ 11/ 2019م، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، تم تكليف معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة".

وترأس الحكومة معين عبدالملك سعيد، وشغل أحمد عوض بن مبارك منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، فيما تم الاتفاق على أن يكون الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيرًا للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني وزيرًا للإعلام والثقافة والسياحة، وزاعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.

كما تم تكليف نايف صالح عبدالقادر البكري وزيرًا للشباب والرياضة، وسالم صالح سالم بن بريك وزيرًا للمالية، ونجيب منصور حميد العوج وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم عبدالله عيسى السقطري وزيرًا للزراعة والري والثروة السمكية، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيرًا للنفط والمعادن، وخالد أحمد أحمد الوصابي وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

كما تم اختيار اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، وأحمد عمر محمد عرمان وزيرًا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيرًا للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزيرًا للصناعة والتجارة، وعبدالسلام صالح حميد هادي وزيرًا للنقل، ومحمد عيضة شبيبة وزيرًا للأوقاف والإرشاد، وعبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرًا للخدمة المدنية والتأمينات، وقاسم محمد قاسم بحيبح وزيرًا للصحة العامة والسكان، وحسين عبدالرحمن عبدالقادر الأغبري وزيرًا للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضة وزيرًا للعدل.

وشمل قرار تشكيل الحكومة تعيين طارق سالم صالح العكبري وزيرًا للتربية والتعليم، وأنور محمد علي كلشات وزيرًا للكهرباء والطاقة، ومحمد سعيد الزعوري وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيرًا للأشغال العامة والطرق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,674
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,614
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,684
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة