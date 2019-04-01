مقاطع فيديو انتشرت اليوم.. "المدني" يكشف حقيقة "حريق مطعم جدة"

النيران اندلعت في عداد كهربائي قريب.. ولم تخلف إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم، حريقاً اندلع في عداد كهربائي على مقربة من مطعم شهير في حي قويزة بجدة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت اليوم، قيل إنها لمطعم شهير بحي قويزة بجدة تعرض لحريق مع انتشار ألسنة اللهب فيه، قبل أن ينفي "المدني" صحة ما تم تداوله.

وذكر "المدني" أنه تلقى بلاغًا مفاده اندلاع حريق في عداد كهربائي بإحدى العمائر السكنية على مقربة من مطعم شهير، فيما تمكنت الفرق من إخماد النيران خلال وقت قياسي ومنع انتشارها إلى العمائر والمطعم.

وقال الناطق باسم إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان لـ"سبق": اندلع حريق في مجموعة من العدادات الخارجية تغذي عددًا من المحلات التجارية، وعمارة سكنية مكونة من ثلاث أدوار، وتم إنهاء الوضع عن طريق الفرقة دون إصابات.