وقالت على لسان مدير إدارة التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي "هيفاء الحديثي": "تم استئناف جميع البرامج (الشهادات التأهيلية، والدورات التطويرية) حضورياً ابتداءً من الأول من فبراير من العام الجاري، ونؤكد حرصنا على تطبيق كل الاحترازات الوقائية".

أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عن عودة الدراسة الحضورية للفصل الدراسي القادم في جميع دفعات الدبلوم.

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم عمر السبيعي سبق 2021-01-10 أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عن عودة الدراسة الحضورية للفصل الدراسي القادم في جميع دفعات الدبلوم. وقالت على لسان مدير إدارة التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي "هيفاء الحديثي": "تم استئناف جميع البرامج (الشهادات التأهيلية، والدورات التطويرية) حضورياً ابتداءً من الأول من فبراير من العام الجاري، ونؤكد حرصنا على تطبيق كل الاحترازات الوقائية".

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 02:29 PM

"الإعلام التطبيقي" تعلن عودة الدراسة حضورياً في جميع برامج الدبلوم ابتداءً من الأول من فبراير القادم.. مع استمرار تطبيق الاحترازات الوقائية





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أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عن عودة الدراسة الحضورية للفصل الدراسي القادم في جميع دفعات الدبلوم.

وقالت على لسان مدير إدارة التواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي "هيفاء الحديثي": "تم استئناف جميع البرامج (الشهادات التأهيلية، والدورات التطويرية) حضورياً ابتداءً من الأول من فبراير من العام الجاري، ونؤكد حرصنا على تطبيق كل الاحترازات الوقائية".