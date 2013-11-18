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"التجارة" تستدعي 426 مركبة فورد ولينكولن لخلل في الكاميرا الخلفية

يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف ويسبب حوادث

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 426 مركبة فورد "Explorer"، ولينكون "Aviator"، موديل 2020- 2021، لخلل في الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف؛ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

وأضافت الوزارة أن 171 مركبة لينكولن أفاتار و255 مركبة فورد إكسبلورر موديل 2020- 2021، بها خلل بالكاميرا الخلفية قد يتسبب في الحوادث.

وطالبت في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، بضرورة التحقق من شمول المركبة عبر Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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"التجارة" تستدعي 426 مركبة فورد ولينكولن لخلل في الكاميرا الخلفية
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 426 مركبة فورد "Explorer"، ولينكون "Aviator"، موديل 2020- 2021، لخلل في الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف؛ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

وأضافت الوزارة أن 171 مركبة لينكولن أفاتار و255 مركبة فورد إكسبلورر موديل 2020- 2021، بها خلل بالكاميرا الخلفية قد يتسبب في الحوادث.

وطالبت في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، بضرورة التحقق من شمول المركبة عبر Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
01:52 PM

"التجارة" تستدعي 426 مركبة فورد ولينكولن لخلل في الكاميرا الخلفية

يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف ويسبب حوادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 426 مركبة فورد "Explorer"، ولينكون "Aviator"، موديل 2020- 2021، لخلل في الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف؛ مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

وأضافت الوزارة أن 171 مركبة لينكولن أفاتار و255 مركبة فورد إكسبلورر موديل 2020- 2021، بها خلل بالكاميرا الخلفية قد يتسبب في الحوادث.

وطالبت في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، بضرورة التحقق من شمول المركبة عبر Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,626
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