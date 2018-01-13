"الفيصل" يزور جناح "جامعة المؤسس" المشارك في فعاليات الحديقة الثقافية بجدة

عروض تفاعلية وأمسيات شعرية ومشاهد مسرحية ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، جناح جامعة المؤسس المشارك في فعاليات الحديقة الثقافية، التي دشّنها الأمير خالد الفيصل أمس الأحد على واجهة جدة البحرية الجديدة، في دورتها الثالثة، بمشاركة 14 جهة حكومية، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي 1441هـ تحت شعار (كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟).

وكان في استقبال أمير منطقة مكة المكرمة: مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، واستمع خلال الزيارة لعرض عن مشاركة الجامعة في ملتقى مكة الثقافي، واطلع على مبادرات الطلاب والطالبات العلمية في المعرض.

وتشمل مشاركة الجامعة إقامة عدد من الفعاليات؛ منها حلقة نقاش عن "اللغة العربية والتقنيات الحديثة" اليوم الاثنين، يشارك فيها مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السلمي، والأستاذ المساعد في تقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور محمد بن علي الزهراني، كما تعقد أمسية شعرية غدًا الثلاثاء، يشارك فيها كلٌّ من: الدكتور عادل بن خميس الزهراني، والدكتور بندر عبدالولي السريحي، إلى جانب تقديم عروض تفاعلية ومشاهد مسرحية وعرض عدد من مبادرات الجامعة المشاركة في ملتقى مكة الثقافي في نسخته الحالية؛ منها مبادرة "العب مع فصيح"، ومبادرة "فصحى"، ومبادرة حفظ المخطوطات وتوثيق الأدب العربي للأماكن التراثية والدينية في منطقة مكة المكرمة.

وأكد اليوبي استعداد الجامعة للمشاركة في فعاليات الحديقة الثقافية، التي تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، لتقدم جامعة "المؤسس" مع كافة الجهات الحكومية الأخرى لسكان وزوار جدة، فعالياتٍ ثقافيةً منوعة تهدف إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة، مقدمًا شكره للأمير خالد الفيصل على تهيئة كافة السبل لتنظيم الفعاليات والمبادرات التابعة لملتقى مكة الثقافي سنويًّا، بما يعكس صورة المملكة وواجهتها المشرقة ثقافيًّا واجتماعيًّا ومعرفيًّا.