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مكتبات الجوف تشهد إقبالًا من الطلاب لشراء القرطاسية

استعدادًا للدراسة الحضورية

شهدت مكتبات الأدوات المدرسية في منطقة الجوف إقبالاً من الطلاب والطالبات على شراء الأدوات المدرسية، استعدادًا للعودة إلى مقاعد الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد المقبل بعد انقطاع الدراسة الحضورية لعامين.

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مكتبات الجوف تشهد إقبالًا من الطلاب لشراء القرطاسية
سبق

شهدت مكتبات الأدوات المدرسية في منطقة الجوف إقبالاً من الطلاب والطالبات على شراء الأدوات المدرسية، استعدادًا للعودة إلى مقاعد الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد المقبل بعد انقطاع الدراسة الحضورية لعامين.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
06:39 PM

مكتبات الجوف تشهد إقبالًا من الطلاب لشراء القرطاسية

استعدادًا للدراسة الحضورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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شهدت مكتبات الأدوات المدرسية في منطقة الجوف إقبالاً من الطلاب والطالبات على شراء الأدوات المدرسية، استعدادًا للعودة إلى مقاعد الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد المقبل بعد انقطاع الدراسة الحضورية لعامين.

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