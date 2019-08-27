شهدت مكتبات الأدوات المدرسية في منطقة الجوف إقبالاً من الطلاب والطالبات على شراء الأدوات المدرسية، استعدادًا للعودة إلى مقاعد الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد المقبل بعد انقطاع الدراسة الحضورية لعامين.

مكتبات الجوف تشهد إقبالًا من الطلاب لشراء القرطاسية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-27 شهدت مكتبات الأدوات المدرسية في منطقة الجوف إقبالاً من الطلاب والطالبات على شراء الأدوات المدرسية، استعدادًا للعودة إلى مقاعد الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد المقبل بعد انقطاع الدراسة الحضورية لعامين.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 06:39 PM

مكتبات الجوف تشهد إقبالًا من الطلاب لشراء القرطاسية استعدادًا للدراسة الحضورية





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شهدت مكتبات الأدوات المدرسية في منطقة الجوف إقبالاً من الطلاب والطالبات على شراء الأدوات المدرسية، استعدادًا للعودة إلى مقاعد الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد المقبل بعد انقطاع الدراسة الحضورية لعامين.