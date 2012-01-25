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قائمة المواقع الأدنى حرارة بالسعودية اليوم تضم 8 مدن والصفر حاضر

وسط توقعات بتأثر المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الأدنى المسجلة في المملكة اليوم.

وقال المركز: مدن المملكة الأدنى حرارة فجر اليوم: القريات (0) طريف (2) عرعر (3.7) القيصومة (4.8) سكاكا (5.8) رفحا (6.1) وتبوك ونجران (6.2).

وكان المركز قد توقع -بمشيئة الله- تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط #الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول #الأمطار، يلي ذلك تساقط لـ #لثلوج على مرتفعات منطقة #تبوك وأجزاءٍ من شمال #المملكة وانخفاض في درجات #الحرارة على معظم المناطق.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائمة المواقع الأدنى حرارة بالسعودية اليوم تضم 8 مدن والصفر حاضر
سبق

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الأدنى المسجلة في المملكة اليوم.

وقال المركز: مدن المملكة الأدنى حرارة فجر اليوم: القريات (0) طريف (2) عرعر (3.7) القيصومة (4.8) سكاكا (5.8) رفحا (6.1) وتبوك ونجران (6.2).

وكان المركز قد توقع -بمشيئة الله- تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط #الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول #الأمطار، يلي ذلك تساقط لـ #لثلوج على مرتفعات منطقة #تبوك وأجزاءٍ من شمال #المملكة وانخفاض في درجات #الحرارة على معظم المناطق.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:42 AM

قائمة المواقع الأدنى حرارة بالسعودية اليوم تضم 8 مدن والصفر حاضر

وسط توقعات بتأثر المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,292

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الأدنى المسجلة في المملكة اليوم.

وقال المركز: مدن المملكة الأدنى حرارة فجر اليوم: القريات (0) طريف (2) عرعر (3.7) القيصومة (4.8) سكاكا (5.8) رفحا (6.1) وتبوك ونجران (6.2).

وكان المركز قد توقع -بمشيئة الله- تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط #الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول #الأمطار، يلي ذلك تساقط لـ #لثلوج على مرتفعات منطقة #تبوك وأجزاءٍ من شمال #المملكة وانخفاض في درجات #الحرارة على معظم المناطق.

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