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"تعليم الخرج" تعلِّق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام

لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات

علَّقت إدارة تعليم محافظة الخرج الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لها في محافظتَيْ الخرج والدلم ليوم غد الأربعاء.

وقالت إدارة تعليم الخرج في بيان لها إنه نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة المتوقعة ليوم غد الأربعاء، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في محافظتَي الخرج و‫الدلم ‏ليوم غد الأربعاء الموافق 2 / 7 / 1441هـ.

الخرج وزارة التعليم تعليم الخرج تعليق الدراسة موجة الغبار الغبار

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"تعليم الخرج" تعلِّق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام
سبق

علَّقت إدارة تعليم محافظة الخرج الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لها في محافظتَيْ الخرج والدلم ليوم غد الأربعاء.

وقالت إدارة تعليم الخرج في بيان لها إنه نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة المتوقعة ليوم غد الأربعاء، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في محافظتَي الخرج و‫الدلم ‏ليوم غد الأربعاء الموافق 2 / 7 / 1441هـ.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:33 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:54 PM

"تعليم الخرج" تعلِّق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام

لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات

A A A
عبدالسلام العنزي - الخرج
1
1,228

علَّقت إدارة تعليم محافظة الخرج الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لها في محافظتَيْ الخرج والدلم ليوم غد الأربعاء.

وقالت إدارة تعليم الخرج في بيان لها إنه نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة المتوقعة ليوم غد الأربعاء، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في محافظتَي الخرج و‫الدلم ‏ليوم غد الأربعاء الموافق 2 / 7 / 1441هـ.

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