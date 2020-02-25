وقالت إدارة تعليم الخرج في بيان لها إنه نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة المتوقعة ليوم غد الأربعاء، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في محافظتَي الخرج و‫الدلم ‏ليوم غد الأربعاء الموافق 2 / 7 / 1441هـ.

علَّقت إدارة تعليم محافظة الخرج الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لها في محافظتَيْ الخرج والدلم ليوم غد الأربعاء.

"تعليم الخرج" تعلِّق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام عبدالسلام العنزي سبق 2020-02-25 علَّقت إدارة تعليم محافظة الخرج الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لها في محافظتَيْ الخرج والدلم ليوم غد الأربعاء. وقالت إدارة تعليم الخرج في بيان لها إنه نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة المتوقعة ليوم غد الأربعاء، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في محافظتَي الخرج و‫الدلم ‏ليوم غد الأربعاء الموافق 2 / 7 / 1441هـ.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:33 PM

اخر تعديل 25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:54 PM

"تعليم الخرج" تعلِّق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات





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علَّقت إدارة تعليم محافظة الخرج الدراسة في جميع مدارس التعليم العام التابعة لها في محافظتَيْ الخرج والدلم ليوم غد الأربعاء.

وقالت إدارة تعليم الخرج في بيان لها إنه نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة المتوقعة ليوم غد الأربعاء، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام في محافظتَي الخرج و‫الدلم ‏ليوم غد الأربعاء الموافق 2 / 7 / 1441هـ.