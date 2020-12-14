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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 66 طن أغذية في محلية أم درمان بالسودان

المركز قدّم 86 طناً من السلال الغذائية لمتضرري الفيضانات في النيجر

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 66 طناً و982 كيلوجراماً من السلال الغذائية في محلية أم درمان بولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 3.756 فرداً.

يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في جمهورية السودان للعام 2020م.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 86 طناً و777 كيلوجراماً من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في مدينة طاوا بجمهورية النيجر، استفاد منها 5.677 فرداً.

وجاء ذلك في سياق مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في جمهورية النيجر.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يوزع 66 طن أغذية في محلية أم درمان بالسودان
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 66 طناً و982 كيلوجراماً من السلال الغذائية في محلية أم درمان بولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 3.756 فرداً.

يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في جمهورية السودان للعام 2020م.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 86 طناً و777 كيلوجراماً من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في مدينة طاوا بجمهورية النيجر، استفاد منها 5.677 فرداً.

وجاء ذلك في سياق مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في جمهورية النيجر.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
04:07 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزع 66 طن أغذية في محلية أم درمان بالسودان

المركز قدّم 86 طناً من السلال الغذائية لمتضرري الفيضانات في النيجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 66 طناً و982 كيلوجراماً من السلال الغذائية في محلية أم درمان بولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 3.756 فرداً.

يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في جمهورية السودان للعام 2020م.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 86 طناً و777 كيلوجراماً من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في مدينة طاوا بجمهورية النيجر، استفاد منها 5.677 فرداً.

وجاء ذلك في سياق مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في جمهورية النيجر.

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