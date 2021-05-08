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إخلاء مول شهير بجازان بعد تصاعد أدخنة.. والدفاع المدني يباشر

الجهات الأمنية قامت بإخراج المتسوقين كافة مع حضور أمني كثيف

أخلت الجهات الأمنية أحد المولات الشهيرة احترازيًّا من المتسوقين بعد تصاعد أدخنة من أحد المحال، وقامت بإخراج المتسوقين كافة مع وجود أمني كثيف.

وتباشر فِرق الدفاع المدني الحادثة بعد إغلاق المداخل والشوارع كافة المحيطة به.

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إخلاء مول شهير بجازان بعد تصاعد أدخنة.. والدفاع المدني يباشر
سبق

أخلت الجهات الأمنية أحد المولات الشهيرة احترازيًّا من المتسوقين بعد تصاعد أدخنة من أحد المحال، وقامت بإخراج المتسوقين كافة مع وجود أمني كثيف.

وتباشر فِرق الدفاع المدني الحادثة بعد إغلاق المداخل والشوارع كافة المحيطة به.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
12:18 AM

إخلاء مول شهير بجازان بعد تصاعد أدخنة.. والدفاع المدني يباشر

الجهات الأمنية قامت بإخراج المتسوقين كافة مع حضور أمني كثيف

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فهد كاملي - جازان
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4,847

أخلت الجهات الأمنية أحد المولات الشهيرة احترازيًّا من المتسوقين بعد تصاعد أدخنة من أحد المحال، وقامت بإخراج المتسوقين كافة مع وجود أمني كثيف.

وتباشر فِرق الدفاع المدني الحادثة بعد إغلاق المداخل والشوارع كافة المحيطة به.

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