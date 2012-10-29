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بالصور.. "الرويلي" يتفقد قيادة المنطقة الشرقية ويطلع على الجاهزية العسكرية

نوه بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يوم أمس، قيادة المنطقة الشرقية، والتشكيلات التابعة لها.

واستمع الفريق الرويلي أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، وقادة التشكيلات حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية للمنطقة.

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأشاد بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة في أداء الواجبات والمهام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الرويلي" يتفقد قيادة المنطقة الشرقية ويطلع على الجاهزية العسكرية
سبق

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يوم أمس، قيادة المنطقة الشرقية، والتشكيلات التابعة لها.

واستمع الفريق الرويلي أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، وقادة التشكيلات حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية للمنطقة.

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأشاد بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة في أداء الواجبات والمهام.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
08:25 PM

بالصور.. "الرويلي" يتفقد قيادة المنطقة الشرقية ويطلع على الجاهزية العسكرية

نوه بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
8
5,265

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يوم أمس، قيادة المنطقة الشرقية، والتشكيلات التابعة لها.

واستمع الفريق الرويلي أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، وقادة التشكيلات حول المهام والواجبات العملياتية والبرامج التدريبية للمنطقة.

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأشاد بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة في أداء الواجبات والمهام.

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