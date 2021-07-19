في يوم عرفة.. "الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: سُحب وأمطار رعدية وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض وعسير والقصيم والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، وتستمر الحالة على بدر وينبع حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه مركز الأرصاد منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.

وأصدر المركز تنبيهات عدة لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد استمرار أمطار رعدية. وتشمل الحالة الجموم والكامل، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد الخرمة والمويه وتربة ورنية أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الـ 19.00. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد القصيم أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والرس والنبهانية ورياض الخبراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبّه المركز أيضًا منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبلقرن وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وطريب ومحايل والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب أمطارًا رعدية، تستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.