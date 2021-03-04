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أمير الجوف يقلّد البقمي رتبة "عميد"

قلّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العميد مهدي بن عايض البقمي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.

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أمير الجوف يقلّد البقمي رتبة "عميد"
سبق

قلّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العميد مهدي بن عايض البقمي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
09:22 PM

أمير الجوف يقلّد البقمي رتبة "عميد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مدير إدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة العميد مهدي بن عايض البقمي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.

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