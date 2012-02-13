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اختطاف 5 من موظفي الأمم المتحدة جنوب اليمن

الحكومة تعمل على إطلاق سراحهم

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن خمسة من موظفيها اختُطِفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية.

وبيّن راسيل جيكي المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن، أن عملية الاختطاف حدثت الجمعة الماضي في محافظة أبين.

وأضاف أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع الحكومة اليمنية التي تعمل على إطلاق سراحهم.

من جانبه، أفاد مسؤول بمكتب الأمم المتحدة في عدن بأن من بين المختطفين أربعة يمنيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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اختطاف 5 من موظفي الأمم المتحدة جنوب اليمن
سبق

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن خمسة من موظفيها اختُطِفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية.

وبيّن راسيل جيكي المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن، أن عملية الاختطاف حدثت الجمعة الماضي في محافظة أبين.

وأضاف أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع الحكومة اليمنية التي تعمل على إطلاق سراحهم.

من جانبه، أفاد مسؤول بمكتب الأمم المتحدة في عدن بأن من بين المختطفين أربعة يمنيين.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
04:28 PM

اختطاف 5 من موظفي الأمم المتحدة جنوب اليمن

الحكومة تعمل على إطلاق سراحهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن خمسة من موظفيها اختُطِفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية.

وبيّن راسيل جيكي المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن، أن عملية الاختطاف حدثت الجمعة الماضي في محافظة أبين.

وأضاف أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع الحكومة اليمنية التي تعمل على إطلاق سراحهم.

من جانبه، أفاد مسؤول بمكتب الأمم المتحدة في عدن بأن من بين المختطفين أربعة يمنيين.

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