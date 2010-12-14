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نائب رئيس الوزراء العماني يؤكد أهمية الترابط بين دول مجلس التعاون

أكد أن ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تلقي بظلالها على المنطقة

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان السيد فهد بن محمود آل سعيد، دعم السلطنة المتواصل لمسيرة مجلس التعاون.

وأوضح في تصريح صحفي لدى وصوله الرياض مساء اليوم، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حقق منذ تأسيسه العديد من المنجزات في مختلف المجالات، وذلك إيمانًا بأهمية التعاون والترابط بين دول المجلس، وتحقيقًا لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل.

وبين السيد فهد آل سعيد أن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة تلقي بظلالها على دول المنطقة يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب رئيس الوزراء العماني يؤكد أهمية الترابط بين دول مجلس التعاون
سبق

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان السيد فهد بن محمود آل سعيد، دعم السلطنة المتواصل لمسيرة مجلس التعاون.

وأوضح في تصريح صحفي لدى وصوله الرياض مساء اليوم، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حقق منذ تأسيسه العديد من المنجزات في مختلف المجالات، وذلك إيمانًا بأهمية التعاون والترابط بين دول المجلس، وتحقيقًا لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل.

وبين السيد فهد آل سعيد أن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة تلقي بظلالها على دول المنطقة يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
06:40 PM

نائب رئيس الوزراء العماني يؤكد أهمية الترابط بين دول مجلس التعاون

أكد أن ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تلقي بظلالها على المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان السيد فهد بن محمود آل سعيد، دعم السلطنة المتواصل لمسيرة مجلس التعاون.

وأوضح في تصريح صحفي لدى وصوله الرياض مساء اليوم، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حقق منذ تأسيسه العديد من المنجزات في مختلف المجالات، وذلك إيمانًا بأهمية التعاون والترابط بين دول المجلس، وتحقيقًا لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل.

وبين السيد فهد آل سعيد أن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة تلقي بظلالها على دول المنطقة يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى.

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