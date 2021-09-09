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بعد زلزال الخسارة في الانتخابات.. استقالة جماعية لأعضاء أمانة حزب العدالة والتنمية المغربي

دعوا إلى تنظيم مؤتمر وطني استثنائي قريبًا

أعلن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، اليوم "الخميس"، برئاسة سعد الدين العثماني؛ تقديم استقالة جماعية في أعقاب الخسارة الثقيلة التي مُني بها الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس.

وذكر الحزب في بيان أوردته "فرانس 24" أن أعضاء الأمانة العامة للحزب دعوا إلى تنظيم مؤتمر وطني استثنائي في القريب العاجل، كما دعوا إلى عقد مجلس وطني استثنائي.

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بعد زلزال الخسارة في الانتخابات.. استقالة جماعية لأعضاء أمانة حزب العدالة والتنمية المغربي
سبق

أعلن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، اليوم "الخميس"، برئاسة سعد الدين العثماني؛ تقديم استقالة جماعية في أعقاب الخسارة الثقيلة التي مُني بها الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس.

وذكر الحزب في بيان أوردته "فرانس 24" أن أعضاء الأمانة العامة للحزب دعوا إلى تنظيم مؤتمر وطني استثنائي في القريب العاجل، كما دعوا إلى عقد مجلس وطني استثنائي.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
07:54 PM

بعد زلزال الخسارة في الانتخابات.. استقالة جماعية لأعضاء أمانة حزب العدالة والتنمية المغربي

دعوا إلى تنظيم مؤتمر وطني استثنائي قريبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، اليوم "الخميس"، برئاسة سعد الدين العثماني؛ تقديم استقالة جماعية في أعقاب الخسارة الثقيلة التي مُني بها الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس.

وذكر الحزب في بيان أوردته "فرانس 24" أن أعضاء الأمانة العامة للحزب دعوا إلى تنظيم مؤتمر وطني استثنائي في القريب العاجل، كما دعوا إلى عقد مجلس وطني استثنائي.

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