"ليس نكتة".. "بايدن" يحذِّر الأمريكيين من "دلتا"

طالبهم بسرعة تلقي اللقاحات

حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين اليوم السبت من التهاون في التعامل مع السلالة الهندية من فيروس كورونا، التي تحمل اسم "دلتا"، لافتًا إلى أنها ليست نكتة.



وخاطب "بايدن" الأمريكيين عبر "تويتر" قائلاً: "يجب عليكم أن تحفظوا أنفسكم ومَن تحبونهم من هذا الخطر".



وطالب الأمريكيين بالإسراع في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تساهم في التقليل من خطر الإصابة بهذا الفيروس.