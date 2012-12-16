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"الغامدي": "تقنية الطائف" ستشهد إطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بالعملية التدريبية

خلال حفل التكريم الذي أقامه منسوبو مركز الدراسات العامة بمناسبة تكليفه "عميدًا" للكلية

أقام مركز الدراسات العامة بالكلية التقنية بالطائف حفلاً تكريميًا على شرف عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد الغامدي، وذلك بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية بحضور رئيس وأعضاء المركز.

وقال رئيس مركز الدراسات العامة عمرو الشهري، إن الزملاء بالمركز يقدمون التهنئة لعميد الكلية بتكليفه عميدًا، والذي عمل رئيسًا للمركز قبل سنوات قبل أن يصبح وكيلاً، ثم عميدًا للكلية، وشهد المركز أثناء رئاسته تطورًا واضحًا في مجالات عديدة ومبادرات نوعية منها إطلاق مبادرة المنصات الإلكترونية ( MOB ) بالمركز وغيرها.

فيما شكر "الغامدي" العاملين بالمركز على إقامة هذا اللقاء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات التطويرية التي ستُسهم في الارتقاء بالعملية التدريبية للمدربين والمتدربين بالكلية.

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"الغامدي": "تقنية الطائف" ستشهد إطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بالعملية التدريبية
سبق

أقام مركز الدراسات العامة بالكلية التقنية بالطائف حفلاً تكريميًا على شرف عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد الغامدي، وذلك بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية بحضور رئيس وأعضاء المركز.

وقال رئيس مركز الدراسات العامة عمرو الشهري، إن الزملاء بالمركز يقدمون التهنئة لعميد الكلية بتكليفه عميدًا، والذي عمل رئيسًا للمركز قبل سنوات قبل أن يصبح وكيلاً، ثم عميدًا للكلية، وشهد المركز أثناء رئاسته تطورًا واضحًا في مجالات عديدة ومبادرات نوعية منها إطلاق مبادرة المنصات الإلكترونية ( MOB ) بالمركز وغيرها.

فيما شكر "الغامدي" العاملين بالمركز على إقامة هذا اللقاء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات التطويرية التي ستُسهم في الارتقاء بالعملية التدريبية للمدربين والمتدربين بالكلية.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
11:45 PM

"الغامدي": "تقنية الطائف" ستشهد إطلاق العديد من المبادرات للارتقاء بالعملية التدريبية

خلال حفل التكريم الذي أقامه منسوبو مركز الدراسات العامة بمناسبة تكليفه "عميدًا" للكلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أقام مركز الدراسات العامة بالكلية التقنية بالطائف حفلاً تكريميًا على شرف عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد الغامدي، وذلك بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية بحضور رئيس وأعضاء المركز.

وقال رئيس مركز الدراسات العامة عمرو الشهري، إن الزملاء بالمركز يقدمون التهنئة لعميد الكلية بتكليفه عميدًا، والذي عمل رئيسًا للمركز قبل سنوات قبل أن يصبح وكيلاً، ثم عميدًا للكلية، وشهد المركز أثناء رئاسته تطورًا واضحًا في مجالات عديدة ومبادرات نوعية منها إطلاق مبادرة المنصات الإلكترونية ( MOB ) بالمركز وغيرها.

فيما شكر "الغامدي" العاملين بالمركز على إقامة هذا اللقاء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات التطويرية التي ستُسهم في الارتقاء بالعملية التدريبية للمدربين والمتدربين بالكلية.

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