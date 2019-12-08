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تحديث لـ "سكايب" يتيح إجراء مكالمات مع مَن لا يستخدمون التطبيق

الإصدار يوفر أيضاً تجربة محسّنة لمشاركة الصور على Android

طرحت شركة مايكروسوفت إصداراً جديداً من تطبيق سكايب، الذي حمل رقم البناء 8.55.76.124، حيث يأتي هذا التصميم الجديد بميزة تُعرف بـ Meet Now، وتتيح لك ميزة Meet Now الجديدة إجراء مكالمة مع شخص لا يستخدم Skype.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي فباستخدام هذه الميزة الجديدة يمكنك إعداد مكالمة على Skype ومشاركة رابط للآخرين، فإذا كان المستخدم لا يمتلك تطبيق سكايب فيمكنه الانضمام إلى المكالمة باستخدام الرابط، كما يوفر هذا التحديث أيضاً تجربة محسّنة لمشاركة الصور على Android.

وكذلك تتيح نسخة التطبيق على أندرويد الآن تعديل الصور ومقاطع الفيديو ومراجعتها قبل مشاركتها على Skype، كما يمكن الآن للمستخدمين تمكين طريقة عرض الانقسام وتعطيلها في إعدادات المظهر.

سكايب مايكروسوفت

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تحديث لـ "سكايب" يتيح إجراء مكالمات مع مَن لا يستخدمون التطبيق
سبق

طرحت شركة مايكروسوفت إصداراً جديداً من تطبيق سكايب، الذي حمل رقم البناء 8.55.76.124، حيث يأتي هذا التصميم الجديد بميزة تُعرف بـ Meet Now، وتتيح لك ميزة Meet Now الجديدة إجراء مكالمة مع شخص لا يستخدم Skype.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي فباستخدام هذه الميزة الجديدة يمكنك إعداد مكالمة على Skype ومشاركة رابط للآخرين، فإذا كان المستخدم لا يمتلك تطبيق سكايب فيمكنه الانضمام إلى المكالمة باستخدام الرابط، كما يوفر هذا التحديث أيضاً تجربة محسّنة لمشاركة الصور على Android.

وكذلك تتيح نسخة التطبيق على أندرويد الآن تعديل الصور ومقاطع الفيديو ومراجعتها قبل مشاركتها على Skype، كما يمكن الآن للمستخدمين تمكين طريقة عرض الانقسام وتعطيلها في إعدادات المظهر.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
09:11 AM

تحديث لـ "سكايب" يتيح إجراء مكالمات مع مَن لا يستخدمون التطبيق

الإصدار يوفر أيضاً تجربة محسّنة لمشاركة الصور على Android

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طرحت شركة مايكروسوفت إصداراً جديداً من تطبيق سكايب، الذي حمل رقم البناء 8.55.76.124، حيث يأتي هذا التصميم الجديد بميزة تُعرف بـ Meet Now، وتتيح لك ميزة Meet Now الجديدة إجراء مكالمة مع شخص لا يستخدم Skype.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي فباستخدام هذه الميزة الجديدة يمكنك إعداد مكالمة على Skype ومشاركة رابط للآخرين، فإذا كان المستخدم لا يمتلك تطبيق سكايب فيمكنه الانضمام إلى المكالمة باستخدام الرابط، كما يوفر هذا التحديث أيضاً تجربة محسّنة لمشاركة الصور على Android.

وكذلك تتيح نسخة التطبيق على أندرويد الآن تعديل الصور ومقاطع الفيديو ومراجعتها قبل مشاركتها على Skype، كما يمكن الآن للمستخدمين تمكين طريقة عرض الانقسام وتعطيلها في إعدادات المظهر.

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