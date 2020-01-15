مجموعة "العجاجي" تشارك بالمؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان.. العصر الرقمي حاضر

تستعد مجموعة الدكتور عبدالعزيز العجاجي، خلال الشهر الجاري، للمشاركة في المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، الذي تقيمه الجمعية السعودية لطب الأسنان، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2020م، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بمشاركة أكثر من 61 متحدثًا محليًّا وعالميًّا. وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان، الدكتور عبدالرحمن السرحان، أن مشاركتنا في هذا المؤتمر تهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات والتقنيات الحديثة في طب الأسنان وآخر ما توصل إليه العلم في مجال طب الأسنان الرقمي. مشيرًا إلى أنه تم تجهيز ركن في المعرض المصاحب للمؤتمر يبرز أربعة أقسام؛ الأول منها يتحدث عن العصر الرقمي (Digital Era) بهدف عرض أحدث التقنيات الرقمية المطبقة، والجزء الثاني يبرز الجهود المبذولة للمجموعة من دورات تدريبية وتطويرية في طب الأسنان. وأضاف السرحان: أما عن الجزء الثالث بالمعرض فإنه يضم جميع العروض التسويقية للخدمات الموجودة في مجموعة عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان. موضحًا أن الجزء الرابع والأخير سيطرح فيه الفرص الوظيفية للعاملين في مجال طب الأسنان، ومقابلة أكبر عدد ممكن من الأطباء في كافة تخصصات طب الأسنان، بحضور الدكتور عبدالعزيز العجاجي رئيس مجلس إدارة المجموعة. ولفت الدكتور السرحان إلى أن مشاركة مجموعة الدكتور عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان في تلك الفعاليات؛ تأتي تماشيًا مع التوجهات الوطنية واستشعارًا منها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه، إضافة إلى حرصها الشديد على تفعيل برامج التوطين واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم. وأشار إلى أنه على هامش المؤتمر سيتم عمل 3 ندوات علمية لأخصائيي صحة الفم ومساعدي طب الأسنان وأخصائي مختبر طب الأسنان. مفيدًا بأن المؤتمر الذي يبلغ عدد ساعاته 24 ساعة، معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع عدة جمعيات علمية كالجمعية السعودية لتقويم الأسنان ودعم كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، وسيناقش أحدث المستجدات والتطورات في مجال طب الأسنان من خلال 61 محاضرة و20 ورشة عمل. وفي الختام قال الدكتور السرحان: إن هذا المؤتمر سيجمع العديد من تخصصات طب الأسنان مثل طب الأسنان الرقمي، وطب زراعة الأسنان، وتقويم الأسنان، والشفة المشقوقة والحنك، وعلاج الأسنان، وطب الأسنان الترميمي والتجميلي، وطب أسنان الأطفال، وطب جراحة الأسنان، وجراحة الأسنان، وجراحة الفم التي تتركز جميعها في توفير رعاية أسنان ممتازة للمرضى.

مجموعة "العجاجي" تشارك بالمؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان.. العصر الرقمي حاضر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-15 تستعد مجموعة الدكتور عبدالعزيز العجاجي، خلال الشهر الجاري، للمشاركة في المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، الذي تقيمه الجمعية السعودية لطب الأسنان، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2020م، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بمشاركة أكثر من 61 متحدثًا محليًّا وعالميًّا.



وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان، الدكتور عبدالرحمن السرحان، أن مشاركتنا في هذا المؤتمر تهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات والتقنيات الحديثة في طب الأسنان وآخر ما توصل إليه العلم في مجال طب الأسنان الرقمي. مشيرًا إلى أنه تم تجهيز ركن في المعرض المصاحب للمؤتمر يبرز أربعة أقسام؛ الأول منها يتحدث عن العصر الرقمي (Digital Era) بهدف عرض أحدث التقنيات الرقمية المطبقة، والجزء الثاني يبرز الجهود المبذولة للمجموعة من دورات تدريبية وتطويرية في طب الأسنان.



وأضاف السرحان: أما عن الجزء الثالث بالمعرض فإنه يضم جميع العروض التسويقية للخدمات الموجودة في مجموعة عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان. موضحًا أن الجزء الرابع والأخير سيطرح فيه الفرص الوظيفية للعاملين في مجال طب الأسنان، ومقابلة أكبر عدد ممكن من الأطباء في كافة تخصصات طب الأسنان، بحضور الدكتور عبدالعزيز العجاجي رئيس مجلس إدارة المجموعة.



ولفت الدكتور السرحان إلى أن مشاركة مجموعة الدكتور عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان في تلك الفعاليات؛ تأتي تماشيًا مع التوجهات الوطنية واستشعارًا منها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه، إضافة إلى حرصها الشديد على تفعيل برامج التوطين واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.



وأشار إلى أنه على هامش المؤتمر سيتم عمل 3 ندوات علمية لأخصائيي صحة الفم ومساعدي طب الأسنان وأخصائي مختبر طب الأسنان. مفيدًا بأن المؤتمر الذي يبلغ عدد ساعاته 24 ساعة، معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع عدة جمعيات علمية كالجمعية السعودية لتقويم الأسنان ودعم كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، وسيناقش أحدث المستجدات والتطورات في مجال طب الأسنان من خلال 61 محاضرة و20 ورشة عمل.



وفي الختام قال الدكتور السرحان: إن هذا المؤتمر سيجمع العديد من تخصصات طب الأسنان مثل طب الأسنان الرقمي، وطب زراعة الأسنان، وتقويم الأسنان، والشفة المشقوقة والحنك، وعلاج الأسنان، وطب الأسنان الترميمي والتجميلي، وطب أسنان الأطفال، وطب جراحة الأسنان، وجراحة الأسنان، وجراحة الفم التي تتركز جميعها في توفير رعاية أسنان ممتازة للمرضى.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441 09:09 AM

مجموعة "العجاجي" تشارك بالمؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان.. العصر الرقمي حاضر 61 متحدثًا محليًّا وعالميًّا و20 ورشة عمل لمناقشة أحدث المستجدّات والتطورات بالمجال





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تستعد مجموعة الدكتور عبدالعزيز العجاجي، خلال الشهر الجاري، للمشاركة في المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، الذي تقيمه الجمعية السعودية لطب الأسنان، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2020م، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بمشاركة أكثر من 61 متحدثًا محليًّا وعالميًّا.



وأوضح المدير التنفيذي لمجموعة عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان، الدكتور عبدالرحمن السرحان، أن مشاركتنا في هذا المؤتمر تهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات والتقنيات الحديثة في طب الأسنان وآخر ما توصل إليه العلم في مجال طب الأسنان الرقمي. مشيرًا إلى أنه تم تجهيز ركن في المعرض المصاحب للمؤتمر يبرز أربعة أقسام؛ الأول منها يتحدث عن العصر الرقمي (Digital Era) بهدف عرض أحدث التقنيات الرقمية المطبقة، والجزء الثاني يبرز الجهود المبذولة للمجموعة من دورات تدريبية وتطويرية في طب الأسنان.



وأضاف السرحان: أما عن الجزء الثالث بالمعرض فإنه يضم جميع العروض التسويقية للخدمات الموجودة في مجموعة عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان. موضحًا أن الجزء الرابع والأخير سيطرح فيه الفرص الوظيفية للعاملين في مجال طب الأسنان، ومقابلة أكبر عدد ممكن من الأطباء في كافة تخصصات طب الأسنان، بحضور الدكتور عبدالعزيز العجاجي رئيس مجلس إدارة المجموعة.



ولفت الدكتور السرحان إلى أن مشاركة مجموعة الدكتور عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان في تلك الفعاليات؛ تأتي تماشيًا مع التوجهات الوطنية واستشعارًا منها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه، إضافة إلى حرصها الشديد على تفعيل برامج التوطين واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.



وأشار إلى أنه على هامش المؤتمر سيتم عمل 3 ندوات علمية لأخصائيي صحة الفم ومساعدي طب الأسنان وأخصائي مختبر طب الأسنان. مفيدًا بأن المؤتمر الذي يبلغ عدد ساعاته 24 ساعة، معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع عدة جمعيات علمية كالجمعية السعودية لتقويم الأسنان ودعم كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، وسيناقش أحدث المستجدات والتطورات في مجال طب الأسنان من خلال 61 محاضرة و20 ورشة عمل.



وفي الختام قال الدكتور السرحان: إن هذا المؤتمر سيجمع العديد من تخصصات طب الأسنان مثل طب الأسنان الرقمي، وطب زراعة الأسنان، وتقويم الأسنان، والشفة المشقوقة والحنك، وعلاج الأسنان، وطب الأسنان الترميمي والتجميلي، وطب أسنان الأطفال، وطب جراحة الأسنان، وجراحة الأسنان، وجراحة الفم التي تتركز جميعها في توفير رعاية أسنان ممتازة للمرضى.