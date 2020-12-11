وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 32 طنًّا و100 كيلوجرام من السلال الغذائية على النازحين من صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1،800 فرد. يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدَّمة من السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع أكثر من 32 طنًّا من السلال الغذائية على النازحين إلى مأرب وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-11 وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 32 طنًّا و100 كيلوجرام من السلال الغذائية على النازحين من صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1،800 فرد.



يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدَّمة من السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442 09:53 PM

اخر تعديل 11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442 11:39 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع أكثر من 32 طنًّا من السلال الغذائية على النازحين إلى مأرب في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدَّمة من السعودية





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وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 32 طنًّا و100 كيلوجرام من السلال الغذائية على النازحين من صعدة إلى محافظة مأرب، استفاد منها 1،800 فرد.



يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدَّمة من السعودية ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.