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استخراج 10 أطنان مخلفات من شواطئ جدة.. وهذه رسالة الأطفال والشباب للمتنزهين

بمشاركة ألفي متطوع و55 فريقًا .. وبالتزامن مع الاحتفاء بـ"ساعة الأرض"

تمكن أكثر من ألفي متطوع مساء اليوم من استخراج أكثر من 10 أطنان من مخلفات شاطئ كورنيش محافظة جدة، حيث تم استخراج مواد بلاستيكية وزجاج مكسر، وسجاد وخشب، وغيرها من المواد الضارة بالمتنزهين.

وأشار قائد ومؤسس فريق لعيون جدة؛ المهندس هتان هاشم بن حمودة، إلى نجاح الفعالية السادسة لعيون جدة في تنظيف شاطئ جدة بمساحة ١٧ ألفًا تقريبًا التي وافقت اليوم العالمي لساعة الأرض، تحت إشراف حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة ٥٥ فريقًا تطوعيًا، ومشاركة هيئة الأرصاد وحماية البيئة وكلية علوم البحار وكرسي خالد بن سلطان للبيئة البحرية، ومشاركة شركات متخصصة في إعادة تدوير المخلفات شركة نسما الحديثة لإعادة التصنيع المحدودة لفعالية غايتنا نظافة شواطئنا.

وأشار المهندس حمودة إلى أن المخلفات تم التنسيق لها مع شركة نسما لمعالجتها والاستفادة منها.. وأردف أن الفعالية شارك فيها النساء والأطفال والشباب، من مختلف فئات الأعمار، الذين استطاعوا اليوم أن ينقلوا رسالة لكل متنزه وهي؛ لا ترمي المخلفات على شواطئ عروس البحر لأننا اليوم نظفنا الشاطئ ليكون دومًا جميلاً بلا مخلفات.

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استخراج 10 أطنان مخلفات من شواطئ جدة.. وهذه رسالة الأطفال والشباب للمتنزهين
سبق

تمكن أكثر من ألفي متطوع مساء اليوم من استخراج أكثر من 10 أطنان من مخلفات شاطئ كورنيش محافظة جدة، حيث تم استخراج مواد بلاستيكية وزجاج مكسر، وسجاد وخشب، وغيرها من المواد الضارة بالمتنزهين.

وأشار قائد ومؤسس فريق لعيون جدة؛ المهندس هتان هاشم بن حمودة، إلى نجاح الفعالية السادسة لعيون جدة في تنظيف شاطئ جدة بمساحة ١٧ ألفًا تقريبًا التي وافقت اليوم العالمي لساعة الأرض، تحت إشراف حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة ٥٥ فريقًا تطوعيًا، ومشاركة هيئة الأرصاد وحماية البيئة وكلية علوم البحار وكرسي خالد بن سلطان للبيئة البحرية، ومشاركة شركات متخصصة في إعادة تدوير المخلفات شركة نسما الحديثة لإعادة التصنيع المحدودة لفعالية غايتنا نظافة شواطئنا.

وأشار المهندس حمودة إلى أن المخلفات تم التنسيق لها مع شركة نسما لمعالجتها والاستفادة منها.. وأردف أن الفعالية شارك فيها النساء والأطفال والشباب، من مختلف فئات الأعمار، الذين استطاعوا اليوم أن ينقلوا رسالة لكل متنزه وهي؛ لا ترمي المخلفات على شواطئ عروس البحر لأننا اليوم نظفنا الشاطئ ليكون دومًا جميلاً بلا مخلفات.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
12:18 AM

استخراج 10 أطنان مخلفات من شواطئ جدة.. وهذه رسالة الأطفال والشباب للمتنزهين

بمشاركة ألفي متطوع و55 فريقًا .. وبالتزامن مع الاحتفاء بـ"ساعة الأرض"

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عبدالله الراجحي - جدة
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5,836

تمكن أكثر من ألفي متطوع مساء اليوم من استخراج أكثر من 10 أطنان من مخلفات شاطئ كورنيش محافظة جدة، حيث تم استخراج مواد بلاستيكية وزجاج مكسر، وسجاد وخشب، وغيرها من المواد الضارة بالمتنزهين.

وأشار قائد ومؤسس فريق لعيون جدة؛ المهندس هتان هاشم بن حمودة، إلى نجاح الفعالية السادسة لعيون جدة في تنظيف شاطئ جدة بمساحة ١٧ ألفًا تقريبًا التي وافقت اليوم العالمي لساعة الأرض، تحت إشراف حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة ٥٥ فريقًا تطوعيًا، ومشاركة هيئة الأرصاد وحماية البيئة وكلية علوم البحار وكرسي خالد بن سلطان للبيئة البحرية، ومشاركة شركات متخصصة في إعادة تدوير المخلفات شركة نسما الحديثة لإعادة التصنيع المحدودة لفعالية غايتنا نظافة شواطئنا.

وأشار المهندس حمودة إلى أن المخلفات تم التنسيق لها مع شركة نسما لمعالجتها والاستفادة منها.. وأردف أن الفعالية شارك فيها النساء والأطفال والشباب، من مختلف فئات الأعمار، الذين استطاعوا اليوم أن ينقلوا رسالة لكل متنزه وهي؛ لا ترمي المخلفات على شواطئ عروس البحر لأننا اليوم نظفنا الشاطئ ليكون دومًا جميلاً بلا مخلفات.

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