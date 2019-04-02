النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل وزارة التعليم من مدارس الحد الجنوبي: هنا رأيت التميز

أشاد بالإنجاز الذي حققته مدرسة تحفيظ القرآن بـ"ديحمة"

أشاد وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، بالمنجز الكبير الذي حققته مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة من خلال فوزها بجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة.

وقال "الحيسوني": هذا المنجز يفخر به جميع منسوبي التعليم بالمملكة، ونثمّن ما رأيناه من مستوى لطلاب المدرسة ومرافقها، حيث تشكل نموذجًا جميلاً لمدارس التعليم بالمملكة.

جاء ذلك خلال زيارته للمدرسة في مستهل جولته التي تغطي مدارس التعليم بالحد الجنوبي والمنطقة، ويرافقه فيها مدير عام التعليم الدكتور عسيري الأحوس.

وشملت الجولة التفقدية مكتب التعليم بالمسارحة والحرث، حيث زار مدرستي قزع والمعطن، واللتان تعملان بنظام التوأمة، مطلعاً على مرافقها ومستوى التحصيل الدراسي.

واختتم "الحيسوني" جولته بتفقد مدرسة صهيب الرومي بمكتب تعليم أبوعريش، حيث شارك طلاب الصفوف الأولية، وحضر درساً في مادة لغتي، مطلعاً على مستوى الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكيل وزارة التعليم من مدارس الحد الجنوبي: هنا رأيت التميز
سبق

أشاد وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، بالمنجز الكبير الذي حققته مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة من خلال فوزها بجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة.

وقال "الحيسوني": هذا المنجز يفخر به جميع منسوبي التعليم بالمملكة، ونثمّن ما رأيناه من مستوى لطلاب المدرسة ومرافقها، حيث تشكل نموذجًا جميلاً لمدارس التعليم بالمملكة.

جاء ذلك خلال زيارته للمدرسة في مستهل جولته التي تغطي مدارس التعليم بالحد الجنوبي والمنطقة، ويرافقه فيها مدير عام التعليم الدكتور عسيري الأحوس.

وشملت الجولة التفقدية مكتب التعليم بالمسارحة والحرث، حيث زار مدرستي قزع والمعطن، واللتان تعملان بنظام التوأمة، مطلعاً على مرافقها ومستوى التحصيل الدراسي.

واختتم "الحيسوني" جولته بتفقد مدرسة صهيب الرومي بمكتب تعليم أبوعريش، حيث شارك طلاب الصفوف الأولية، وحضر درساً في مادة لغتي، مطلعاً على مستوى الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
03:40 PM

وكيل وزارة التعليم من مدارس الحد الجنوبي: هنا رأيت التميز

أشاد بالإنجاز الذي حققته مدرسة تحفيظ القرآن بـ"ديحمة"

A A A
فهد كاملي - جازان
3
1,360

أشاد وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، بالمنجز الكبير الذي حققته مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة من خلال فوزها بجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة.

وقال "الحيسوني": هذا المنجز يفخر به جميع منسوبي التعليم بالمملكة، ونثمّن ما رأيناه من مستوى لطلاب المدرسة ومرافقها، حيث تشكل نموذجًا جميلاً لمدارس التعليم بالمملكة.

جاء ذلك خلال زيارته للمدرسة في مستهل جولته التي تغطي مدارس التعليم بالحد الجنوبي والمنطقة، ويرافقه فيها مدير عام التعليم الدكتور عسيري الأحوس.

وشملت الجولة التفقدية مكتب التعليم بالمسارحة والحرث، حيث زار مدرستي قزع والمعطن، واللتان تعملان بنظام التوأمة، مطلعاً على مرافقها ومستوى التحصيل الدراسي.

واختتم "الحيسوني" جولته بتفقد مدرسة صهيب الرومي بمكتب تعليم أبوعريش، حيث شارك طلاب الصفوف الأولية، وحضر درساً في مادة لغتي، مطلعاً على مستوى الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,045
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,299
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,964

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة