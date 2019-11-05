تستعد ثماني فرق سعودية للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO" في المجر خلال الفترة 7 - 10 نوفمبر المقبل، بعد تصفيات وطنية شارك فيها ما يقارب 400 فريق من مختلف مناطق المملكة. وترعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هذا الحدث وتنظمه بالشراكة مع وزارة التعليم ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد وجمعية إنسان. وشهد أمس الأول الأحد انطلاق المعسكر التأهيلي للأولمبياد العالمي للروبوت في مدينة الرياض، والذي استمر حتى اليوم الثلاثاء، ويهدف إلى رفع كفاءة جميع الفرق من الناحية البرمجية، وتدريب الطلاب على اجتياز معايير التحكيم الدولي، وتأهيل الفرق لتكون قادرة للحصول على النقاط الكاملة في المسابقة، وتحسين مهارات العرض للفريق. ومن المنتظر أن تتنافس الفرق السعودية ضمن أكثر من 423 فريقاً، بمشاركة ما يقارب 73 دولة حول العالم، في أربع فئات رئيسية، أولها الفئة العادية وتتناول تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب. وأتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء، لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها. وتضمنت الفئة الثالثة "المفتوحة" تحدياً مشتركاً في مجالات نوعية، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي "Tetras tack" في مجال المدن الذكية.

8 فرق سعودية تستعدّ للمنافسة في أولمبياد الروبوت بالمجر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-05 تستعد ثماني فرق سعودية للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO" في المجر خلال الفترة 7 - 10 نوفمبر المقبل، بعد تصفيات وطنية شارك فيها ما يقارب 400 فريق من مختلف مناطق المملكة.



وترعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هذا الحدث وتنظمه بالشراكة مع وزارة التعليم ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد وجمعية إنسان.



وشهد أمس الأول الأحد انطلاق المعسكر التأهيلي للأولمبياد العالمي للروبوت في مدينة الرياض، والذي استمر حتى اليوم الثلاثاء، ويهدف إلى رفع كفاءة جميع الفرق من الناحية البرمجية، وتدريب الطلاب على اجتياز معايير التحكيم الدولي، وتأهيل الفرق لتكون قادرة للحصول على النقاط الكاملة في المسابقة، وتحسين مهارات العرض للفريق.



ومن المنتظر أن تتنافس الفرق السعودية ضمن أكثر من 423 فريقاً، بمشاركة ما يقارب 73 دولة حول العالم، في أربع فئات رئيسية، أولها الفئة العادية وتتناول تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب.



وأتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء، لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها.



وتضمنت الفئة الثالثة "المفتوحة" تحدياً مشتركاً في مجالات نوعية، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي "Tetras tack" في مجال المدن الذكية.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 02:40 PM

8 فرق سعودية تستعدّ للمنافسة في أولمبياد الروبوت بالمجر بعد تصفيات شارك فيها 400 فريق من مختلف المناطق





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تستعد ثماني فرق سعودية للمنافسة في الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO" في المجر خلال الفترة 7 - 10 نوفمبر المقبل، بعد تصفيات وطنية شارك فيها ما يقارب 400 فريق من مختلف مناطق المملكة.



وترعى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هذا الحدث وتنظمه بالشراكة مع وزارة التعليم ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد وجمعية إنسان.



وشهد أمس الأول الأحد انطلاق المعسكر التأهيلي للأولمبياد العالمي للروبوت في مدينة الرياض، والذي استمر حتى اليوم الثلاثاء، ويهدف إلى رفع كفاءة جميع الفرق من الناحية البرمجية، وتدريب الطلاب على اجتياز معايير التحكيم الدولي، وتأهيل الفرق لتكون قادرة للحصول على النقاط الكاملة في المسابقة، وتحسين مهارات العرض للفريق.



ومن المنتظر أن تتنافس الفرق السعودية ضمن أكثر من 423 فريقاً، بمشاركة ما يقارب 73 دولة حول العالم، في أربع فئات رئيسية، أولها الفئة العادية وتتناول تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب.



وأتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء، لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها.



وتضمنت الفئة الثالثة "المفتوحة" تحدياً مشتركاً في مجالات نوعية، وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي "Tetras tack" في مجال المدن الذكية.