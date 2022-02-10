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النيابة العامة: المنتجات المغشوشة المضرة للإنسان والحيوان جريمة كبرى

أكدت أنها تعد محلاً للمساءلة الجزائية وموجبة للتوقيف

قالت النيابة العامة: يعد محلاً للمساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً.

وتابعت: تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة: المنتجات المغشوشة المضرة للإنسان والحيوان جريمة كبرى
سبق

قالت النيابة العامة: يعد محلاً للمساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً.

وتابعت: تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
06:39 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
08:02 PM

النيابة العامة: المنتجات المغشوشة المضرة للإنسان والحيوان جريمة كبرى

أكدت أنها تعد محلاً للمساءلة الجزائية وموجبة للتوقيف

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
453

قالت النيابة العامة: يعد محلاً للمساءلة الجزائية كل من خدع أو غش أو شرع في الخداع أو الغش في المنتج أو باع أو عرض أو حاز منتجاً مغشوشاً.

وتابعت: تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة في سلامتهما.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,684
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,371
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,054
38 مليار ..

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