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مدير خدمات مياه جازان يزور محافظ الريث

بحث الاحتياجات المائية بالمحافظة

زار مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، المهندس بندر بن ناصر جبر، محافظ الريث، فيصل بن ناصر بن لبدة.

وترأس المحافظ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي وعدد من المشايخ والمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات المائية بالمحافظة، والوقوف على المشاريع للارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة.

وقدم "جبر" شكره وتقديره لمحافظ الريث، على حسن الاستقبال والتعاون الرائع، مثمنًا جهوده الرائعة في تذليل العقبات.

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مدير خدمات مياه جازان يزور محافظ الريث
سبق

زار مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، المهندس بندر بن ناصر جبر، محافظ الريث، فيصل بن ناصر بن لبدة.

وترأس المحافظ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي وعدد من المشايخ والمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات المائية بالمحافظة، والوقوف على المشاريع للارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة.

وقدم "جبر" شكره وتقديره لمحافظ الريث، على حسن الاستقبال والتعاون الرائع، مثمنًا جهوده الرائعة في تذليل العقبات.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
06:37 PM

مدير خدمات مياه جازان يزور محافظ الريث

بحث الاحتياجات المائية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، المهندس بندر بن ناصر جبر، محافظ الريث، فيصل بن ناصر بن لبدة.

وترأس المحافظ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي وعدد من المشايخ والمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات المائية بالمحافظة، والوقوف على المشاريع للارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة.

وقدم "جبر" شكره وتقديره لمحافظ الريث، على حسن الاستقبال والتعاون الرائع، مثمنًا جهوده الرائعة في تذليل العقبات.

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