النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الشؤون الخارجية الهندية: إصابة ممرضة هندية في السعودية بفيروس كورونا الجديد

بعد فحص 100 ممرضة معظمهن من كيرالا.. تخضع للعلاج في مستشفى عسير

قالت وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، إنه تم تشخيص إصابة ممرضة هندية في المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.
وأعلن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، اليوم الخميس، في تغريدة له على تويتر، أنه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهن من كيرالا، يعملون في مستشفى الحياة بالسعودية، طبقاً لـ (CNN)
وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد".
وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباءً.
وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

وزارة الشؤون الخارجية الهندية كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الشؤون الخارجية الهندية: إصابة ممرضة هندية في السعودية بفيروس كورونا الجديد
سبق

قالت وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، إنه تم تشخيص إصابة ممرضة هندية في المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.
وأعلن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، اليوم الخميس، في تغريدة له على تويتر، أنه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهن من كيرالا، يعملون في مستشفى الحياة بالسعودية، طبقاً لـ (CNN)
وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد".
وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباءً.
وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
05:37 PM
اخر تعديل
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:26 PM

وزارة الشؤون الخارجية الهندية: إصابة ممرضة هندية في السعودية بفيروس كورونا الجديد

بعد فحص 100 ممرضة معظمهن من كيرالا.. تخضع للعلاج في مستشفى عسير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
11,041

قالت وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، إنه تم تشخيص إصابة ممرضة هندية في المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.
وأعلن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، اليوم الخميس، في تغريدة له على تويتر، أنه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهن من كيرالا، يعملون في مستشفى الحياة بالسعودية، طبقاً لـ (CNN)
وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها "تتماثل للشفاء بشكل جيد".
وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباءً.
وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق "مطارها" ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,275
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,147
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,243

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة