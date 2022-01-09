القضاء على 355 عنصراً حوثياً عقب 54 عملية استهداف للتحالف في مأرب وشبوة

خلال الساعات الـ24 الماضية وتدمير 41 آلية عسكرية ومواقع اتصالات للمليشيات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، ومواقع اتصالات، وقضت على أكثر من 65 عنصراً إرهابياً.

وتابع التحالف: نفذنا 39 عملية استهداف ضد المليشيا في شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث دمرت 30 آلية عسكرية، ومعسكرات، وقضت على أكثر من 290 عنصراً إرهابياً.