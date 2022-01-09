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القضاء على 355 عنصراً حوثياً عقب 54 عملية استهداف للتحالف في مأرب وشبوة

خلال الساعات الـ24 الماضية وتدمير 41 آلية عسكرية ومواقع اتصالات للمليشيات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، ومواقع اتصالات، وقضت على أكثر من 65 عنصراً إرهابياً.

وتابع التحالف: نفذنا 39 عملية استهداف ضد المليشيا في شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث دمرت 30 آلية عسكرية، ومعسكرات، وقضت على أكثر من 290 عنصراً إرهابياً.

التحالف ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القضاء على 355 عنصراً حوثياً عقب 54 عملية استهداف للتحالف في مأرب وشبوة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، ومواقع اتصالات، وقضت على أكثر من 65 عنصراً إرهابياً.

وتابع التحالف: نفذنا 39 عملية استهداف ضد المليشيا في شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث دمرت 30 آلية عسكرية، ومعسكرات، وقضت على أكثر من 290 عنصراً إرهابياً.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
04:15 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
09:02 PM

القضاء على 355 عنصراً حوثياً عقب 54 عملية استهداف للتحالف في مأرب وشبوة

خلال الساعات الـ24 الماضية وتدمير 41 آلية عسكرية ومواقع اتصالات للمليشيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,164

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية، ومواقع اتصالات، وقضت على أكثر من 65 عنصراً إرهابياً.

وتابع التحالف: نفذنا 39 عملية استهداف ضد المليشيا في شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث دمرت 30 آلية عسكرية، ومعسكرات، وقضت على أكثر من 290 عنصراً إرهابياً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

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