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أجواء شديدة البرودة ليلاً على تبوك والشمالية

يتشكل الصقيع في الشرقية مع زخات مطرية بالجوف

تسود أجواءٌ باردة إلى شديدة البرودة أجزاءً واسعة من مناطق تبوك والمناطق الشمالية ليلاً، في حين تكون الأجواء مائلة للبرودة في وسط المملكة، وتبقى مُعتدلة في شرق المملكة وغربها.

ويتوقع أن يتشكّل الصقيع في المناطق الشرقية من تبوك والغربية من حائل بفعل تدني درجات الحرارة بشكلٍ لافت مع فرصة لزخات من الأمطار على أجزاءٍ من الجوف والحدود الشمالية، وفق "طقس العرب".

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في شرق ووسط وغرب المملكة، في حين تكون شمالية غربية في المناطق الشمالية والسواحل الغربية.

حالة الطقس الأرصاد أجواء باردة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء شديدة البرودة ليلاً على تبوك والشمالية
سبق

تسود أجواءٌ باردة إلى شديدة البرودة أجزاءً واسعة من مناطق تبوك والمناطق الشمالية ليلاً، في حين تكون الأجواء مائلة للبرودة في وسط المملكة، وتبقى مُعتدلة في شرق المملكة وغربها.

ويتوقع أن يتشكّل الصقيع في المناطق الشرقية من تبوك والغربية من حائل بفعل تدني درجات الحرارة بشكلٍ لافت مع فرصة لزخات من الأمطار على أجزاءٍ من الجوف والحدود الشمالية، وفق "طقس العرب".

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في شرق ووسط وغرب المملكة، في حين تكون شمالية غربية في المناطق الشمالية والسواحل الغربية.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
09:02 AM

أجواء شديدة البرودة ليلاً على تبوك والشمالية

يتشكل الصقيع في الشرقية مع زخات مطرية بالجوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسود أجواءٌ باردة إلى شديدة البرودة أجزاءً واسعة من مناطق تبوك والمناطق الشمالية ليلاً، في حين تكون الأجواء مائلة للبرودة في وسط المملكة، وتبقى مُعتدلة في شرق المملكة وغربها.

ويتوقع أن يتشكّل الصقيع في المناطق الشرقية من تبوك والغربية من حائل بفعل تدني درجات الحرارة بشكلٍ لافت مع فرصة لزخات من الأمطار على أجزاءٍ من الجوف والحدود الشمالية، وفق "طقس العرب".

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في شرق ووسط وغرب المملكة، في حين تكون شمالية غربية في المناطق الشمالية والسواحل الغربية.

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