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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جميع المناطق

مصحوبة برياح نشطة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة تتحوّل مساءً شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جميع المناطق
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة تتحوّل مساءً شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
10:14 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جميع المناطق

مصحوبة برياح نشطة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
6,041

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة تتحوّل مساءً شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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