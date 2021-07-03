وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة. وأكد محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابه في "تويتر" أن القواعد ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية، وتعزيز التنمية المستدامة. يُشار إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية. تجدر الإشارة إلى أن نطاق تطبيق القرار يشمل قواعد المنشأ الوطنية التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة. ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القواعد، التي يسري العمل بها من تاريخ صدور القرار إلى حين صدور وسريان قواعد منشأ خليجية موحَّدة.

رسميًّا.. إعلان قواعد المنشأ الوطنية بـ34 مادة وبدء سريان العمل بها عبدالله البرقاوي سبق 2021-07-03 وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة.



وأكد محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابه في "تويتر" أن القواعد ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية، وتعزيز التنمية المستدامة.



يُشار إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.



تجدر الإشارة إلى أن نطاق تطبيق القرار يشمل قواعد المنشأ الوطنية التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة.



ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القواعد، التي يسري العمل بها من تاريخ صدور القرار إلى حين صدور وسريان قواعد منشأ خليجية موحَّدة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442 03:15 AM

رسميًّا.. إعلان قواعد المنشأ الوطنية بـ34 مادة وبدء سريان العمل بها "الجدعان" يؤكد أنها ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي





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وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على قواعد المنشأ الوطنية المكونة من 34 مادة.



وأكد محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابه في "تويتر" أن القواعد ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية الخليجية، وتعزيز التنمية المستدامة.



يُشار إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.



تجدر الإشارة إلى أن نطاق تطبيق القرار يشمل قواعد المنشأ الوطنية التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المصنعة.



ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القواعد، التي يسري العمل بها من تاريخ صدور القرار إلى حين صدور وسريان قواعد منشأ خليجية موحَّدة.