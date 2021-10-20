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ثغرة في "أندرويد" تستنزف البطارية وقد تدمر الهاتف بالكامل

الحل في طريقة سهلة وبسيطة طرحها الخبراء بهدف إيقافها

كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف ثغرة خطيرة في نظام تشغيل "أندرويد"، التي يمكنها أن تستنزف بطارية الهاتف، وقد تؤدي إلى تدميره بالكامل.

وقال موقع "تايمز ناو نيوز" إن تلك الثغرة اكتُشِفت في مساعد "جوجل الذكي"، والتي تترك شاشة الهاتف نشطة لا تنطفئ، وهو ما يؤدي إلى استنزاف البطارية، وزيادة درجة حرارة الهاتف، ما قد يتسبب في انفجاره أو تدميره.

وأوضحت أنه تم اكتشاف ذلك العيب، في بعض النسخ الخاصة بهواتف "بيكسل"، المتوافقة للعمل مع تطبيق "جوجل هوم" المعتمد على مساعد جوجل الذكي.

ويظل مساعد جوجل الذكي نشطاً في خلفية البرامج، ويظل يفتح صفحة جوجل الرئيسية، ويستمع إلى محادثات الشخص بأكملها، وهو ما يزيد درجة الحرارة الخاصة بالهاتف، خاصة أنه كلما طالت مدة بقاء الشاشة نشطة، تزداد فرص احتراقها بالكامل، خاصة تلك الشاشات التي تعتمد على تقنية "LED".

الحل

وطرح خبراء طريقة سهلة وبسيطة، من أجل إيقاف تلك الثغرة، التي يمكن أن تتسبب في تدمير الهاتف أو احتراقه.

وتكمن تلك الطريقة في الدخول يدوياً وإيقاف تفعيل مساعد "جوجل" الذكي يدوياً، من دون الانتظار إلى إيقاعه أو إيقافه أوتوماتيكياً.

تغرة أندرويد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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ثغرة في "أندرويد" تستنزف البطارية وقد تدمر الهاتف بالكامل
سبق

كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف ثغرة خطيرة في نظام تشغيل "أندرويد"، التي يمكنها أن تستنزف بطارية الهاتف، وقد تؤدي إلى تدميره بالكامل.

وقال موقع "تايمز ناو نيوز" إن تلك الثغرة اكتُشِفت في مساعد "جوجل الذكي"، والتي تترك شاشة الهاتف نشطة لا تنطفئ، وهو ما يؤدي إلى استنزاف البطارية، وزيادة درجة حرارة الهاتف، ما قد يتسبب في انفجاره أو تدميره.

وأوضحت أنه تم اكتشاف ذلك العيب، في بعض النسخ الخاصة بهواتف "بيكسل"، المتوافقة للعمل مع تطبيق "جوجل هوم" المعتمد على مساعد جوجل الذكي.

ويظل مساعد جوجل الذكي نشطاً في خلفية البرامج، ويظل يفتح صفحة جوجل الرئيسية، ويستمع إلى محادثات الشخص بأكملها، وهو ما يزيد درجة الحرارة الخاصة بالهاتف، خاصة أنه كلما طالت مدة بقاء الشاشة نشطة، تزداد فرص احتراقها بالكامل، خاصة تلك الشاشات التي تعتمد على تقنية "LED".

الحل

وطرح خبراء طريقة سهلة وبسيطة، من أجل إيقاف تلك الثغرة، التي يمكن أن تتسبب في تدمير الهاتف أو احتراقه.

وتكمن تلك الطريقة في الدخول يدوياً وإيقاف تفعيل مساعد "جوجل" الذكي يدوياً، من دون الانتظار إلى إيقاعه أو إيقافه أوتوماتيكياً.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
03:29 PM

ثغرة في "أندرويد" تستنزف البطارية وقد تدمر الهاتف بالكامل

الحل في طريقة سهلة وبسيطة طرحها الخبراء بهدف إيقافها

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف ثغرة خطيرة في نظام تشغيل "أندرويد"، التي يمكنها أن تستنزف بطارية الهاتف، وقد تؤدي إلى تدميره بالكامل.

وقال موقع "تايمز ناو نيوز" إن تلك الثغرة اكتُشِفت في مساعد "جوجل الذكي"، والتي تترك شاشة الهاتف نشطة لا تنطفئ، وهو ما يؤدي إلى استنزاف البطارية، وزيادة درجة حرارة الهاتف، ما قد يتسبب في انفجاره أو تدميره.

وأوضحت أنه تم اكتشاف ذلك العيب، في بعض النسخ الخاصة بهواتف "بيكسل"، المتوافقة للعمل مع تطبيق "جوجل هوم" المعتمد على مساعد جوجل الذكي.

ويظل مساعد جوجل الذكي نشطاً في خلفية البرامج، ويظل يفتح صفحة جوجل الرئيسية، ويستمع إلى محادثات الشخص بأكملها، وهو ما يزيد درجة الحرارة الخاصة بالهاتف، خاصة أنه كلما طالت مدة بقاء الشاشة نشطة، تزداد فرص احتراقها بالكامل، خاصة تلك الشاشات التي تعتمد على تقنية "LED".

الحل

وطرح خبراء طريقة سهلة وبسيطة، من أجل إيقاف تلك الثغرة، التي يمكن أن تتسبب في تدمير الهاتف أو احتراقه.

وتكمن تلك الطريقة في الدخول يدوياً وإيقاف تفعيل مساعد "جوجل" الذكي يدوياً، من دون الانتظار إلى إيقاعه أو إيقافه أوتوماتيكياً.

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