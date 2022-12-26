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باكستان تُدين استهداف مليشيا الحوثي محافظة صامطة بجازان

دعت للوقف الفوري لتلك الهجمات وجددت دعمها الكامل للمملكة

أدانت باكستان -بأشد العبارات- إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا على محافظة صامطة بمنطقة جازان؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب؛ بل إنها تهدد أيضًا سلامة وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وأضاف أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باكستان تُدين استهداف مليشيا الحوثي محافظة صامطة بجازان
سبق

أدانت باكستان -بأشد العبارات- إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا على محافظة صامطة بمنطقة جازان؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب؛ بل إنها تهدد أيضًا سلامة وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وأضاف أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
07:00 PM

باكستان تُدين استهداف مليشيا الحوثي محافظة صامطة بجازان

دعت للوقف الفوري لتلك الهجمات وجددت دعمها الكامل للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
15
523

أدانت باكستان -بأشد العبارات- إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا على محافظة صامطة بمنطقة جازان؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب؛ بل إنها تهدد أيضًا سلامة وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وأضاف أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

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