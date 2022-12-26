باكستان تُدين استهداف مليشيا الحوثي محافظة صامطة بجازان

دعت للوقف الفوري لتلك الهجمات وجددت دعمها الكامل للمملكة

أدانت باكستان -بأشد العبارات- إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا على محافظة صامطة بمنطقة جازان؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب؛ بل إنها تهدد أيضًا سلامة وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وأضاف أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.