التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية يبحث سبل دعم العلاقات الثنائية مع نظيره الهندي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-19 التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 01:09 AM

وزير الخارجية يبحث سبل دعم العلاقات الثنائية مع نظيره الهندي ناقش الجانبان سبل دعم كل ما من شأنه الإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين





A A A





1 مشاركة

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.