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البطلان السعوديان "التويجري" و"السويح" يتصدران بطولة العالم للراليات لفئة "الكواد"

يستعدان لانطلاق الجولة السابعة خلال أيام

تصدّر البطلان هيثم التويجري وفيصل السويح بطولة العالم للراليات الصحراوية لفئة الكواد، حيث حل البطل السعودي التويجري أولاً بتحقيق 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منافسه البطل السعودي فيصل السويح، وبفارق عشرة نقاط عن المتسابق الفرنسي الذي يحتل المركز الثالث.

ويستعد البطلان للمشاركة في الجولة السابعة في هنقاريا خلال الأيام المقبلة والمواصلة نحو نيل هذه البطولة التي تبقى منها جولتان في كل من دولة قطر الشقيقة، والختام في البرتغال، حيث تختم بطولة العالم للراليات الصحراوية.

جدير بالذكر أن البطلين "التويجري" و"السويح" قد حققا أداءً لافتاً في هذه البطولة منذ انطلاقتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتحديداً من إمارة دبي.

كما أظهرا إصراراً كبيراً علي خطف البطولة بمواصلة ما تبقى منها بدعم لا محدود من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، وأن يحظيا بتمثيل الوطن في جميع المحافل الرياضية بشكل لائق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البطلان السعوديان "التويجري" و"السويح" يتصدران بطولة العالم للراليات لفئة "الكواد"
سبق

تصدّر البطلان هيثم التويجري وفيصل السويح بطولة العالم للراليات الصحراوية لفئة الكواد، حيث حل البطل السعودي التويجري أولاً بتحقيق 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منافسه البطل السعودي فيصل السويح، وبفارق عشرة نقاط عن المتسابق الفرنسي الذي يحتل المركز الثالث.

ويستعد البطلان للمشاركة في الجولة السابعة في هنقاريا خلال الأيام المقبلة والمواصلة نحو نيل هذه البطولة التي تبقى منها جولتان في كل من دولة قطر الشقيقة، والختام في البرتغال، حيث تختم بطولة العالم للراليات الصحراوية.

جدير بالذكر أن البطلين "التويجري" و"السويح" قد حققا أداءً لافتاً في هذه البطولة منذ انطلاقتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتحديداً من إمارة دبي.

كما أظهرا إصراراً كبيراً علي خطف البطولة بمواصلة ما تبقى منها بدعم لا محدود من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، وأن يحظيا بتمثيل الوطن في جميع المحافل الرياضية بشكل لائق.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
05:24 PM

البطلان السعوديان "التويجري" و"السويح" يتصدران بطولة العالم للراليات لفئة "الكواد"

يستعدان لانطلاق الجولة السابعة خلال أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصدّر البطلان هيثم التويجري وفيصل السويح بطولة العالم للراليات الصحراوية لفئة الكواد، حيث حل البطل السعودي التويجري أولاً بتحقيق 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منافسه البطل السعودي فيصل السويح، وبفارق عشرة نقاط عن المتسابق الفرنسي الذي يحتل المركز الثالث.

ويستعد البطلان للمشاركة في الجولة السابعة في هنقاريا خلال الأيام المقبلة والمواصلة نحو نيل هذه البطولة التي تبقى منها جولتان في كل من دولة قطر الشقيقة، والختام في البرتغال، حيث تختم بطولة العالم للراليات الصحراوية.

جدير بالذكر أن البطلين "التويجري" و"السويح" قد حققا أداءً لافتاً في هذه البطولة منذ انطلاقتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتحديداً من إمارة دبي.

كما أظهرا إصراراً كبيراً علي خطف البطولة بمواصلة ما تبقى منها بدعم لا محدود من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، وأن يحظيا بتمثيل الوطن في جميع المحافل الرياضية بشكل لائق.

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