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النصر: مادو يغادر إلى قطر  .. و"حمدالله" يلتحق بالفريق يوم الأحد

كشف نادي النصر أن قائد الفريق الكروي الأول عبدالله مادو سيغادر يوم الجمعة إلى قطر لإجراء كشف طبي على موضع إصابته في مستشفى سبيتار.

ميدانيًا أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأربعاء أولى تدريباتهم خلال فترة التوقف الدولي أيام الفيفا تأهبًا لاستئناف المنافسات.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها مارسيلو سالازار بعد إقالة المدرب البرتغالي بيدرو مانويل على تدريبات لياقية متنوعة، واللعب من لمسة واحدة، وجري بسرعات مختلفة، ومناورة في مربعات محددة.

وقد غادرت بعثة الفريق بعد نهاية التدريبات إلى الخبر لإقامة المعسكر الإعدادي، وفيه سيخوض الفريق مباراة ودية أمام الاتفاق الأحد المقبل.

وينضم الكابتن عبدالرزاق حمد الله إلى التدريبات يوم الأحد القادم بعد الانتهاء من فحوص إصابته لدى طبيب مختص.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: مادو يغادر إلى قطر  .. و"حمدالله" يلتحق بالفريق يوم الأحد
سبق

كشف نادي النصر أن قائد الفريق الكروي الأول عبدالله مادو سيغادر يوم الجمعة إلى قطر لإجراء كشف طبي على موضع إصابته في مستشفى سبيتار.

ميدانيًا أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأربعاء أولى تدريباتهم خلال فترة التوقف الدولي أيام الفيفا تأهبًا لاستئناف المنافسات.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها مارسيلو سالازار بعد إقالة المدرب البرتغالي بيدرو مانويل على تدريبات لياقية متنوعة، واللعب من لمسة واحدة، وجري بسرعات مختلفة، ومناورة في مربعات محددة.

وقد غادرت بعثة الفريق بعد نهاية التدريبات إلى الخبر لإقامة المعسكر الإعدادي، وفيه سيخوض الفريق مباراة ودية أمام الاتفاق الأحد المقبل.

وينضم الكابتن عبدالرزاق حمد الله إلى التدريبات يوم الأحد القادم بعد الانتهاء من فحوص إصابته لدى طبيب مختص.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
10:03 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
01:34 AM

النصر: مادو يغادر إلى قطر  .. و"حمدالله" يلتحق بالفريق يوم الأحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,711

كشف نادي النصر أن قائد الفريق الكروي الأول عبدالله مادو سيغادر يوم الجمعة إلى قطر لإجراء كشف طبي على موضع إصابته في مستشفى سبيتار.

ميدانيًا أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأربعاء أولى تدريباتهم خلال فترة التوقف الدولي أيام الفيفا تأهبًا لاستئناف المنافسات.

واشتملت الحصة التدريبية التي قادها مارسيلو سالازار بعد إقالة المدرب البرتغالي بيدرو مانويل على تدريبات لياقية متنوعة، واللعب من لمسة واحدة، وجري بسرعات مختلفة، ومناورة في مربعات محددة.

وقد غادرت بعثة الفريق بعد نهاية التدريبات إلى الخبر لإقامة المعسكر الإعدادي، وفيه سيخوض الفريق مباراة ودية أمام الاتفاق الأحد المقبل.

وينضم الكابتن عبدالرزاق حمد الله إلى التدريبات يوم الأحد القادم بعد الانتهاء من فحوص إصابته لدى طبيب مختص.

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