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الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا

يشمل السجناء الذين يتبقّى لهم عام أو أقل على انتهاء مدد عقوباتهم

قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الجمعة: إن الولاية ستفرج عن نحو 8 آلاف نزيل من السجون لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المنشآت.

وظهرت بؤر إصابة واسعة النطاق في عدة سجون بالولاية، وقالت إدارة السجون: إن من المحتمل الإفراج عن النزلاء بنهاية أغسطس.


وقال رالف دياز مسؤول إدارة السجون والتأهيل في كاليفورنيا، في بيان: "نتخذ هذه الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة السجناء والموظفين".

ويشمل الإجراء السجناء الذين يتبقى لهم عام أو أقل على انتهاء مدد عقوباتهم.


وأظهرت إحصاءات وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة شهدت يوم الجمعة أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وتشير إحصاءات "رويترز" المبنية على بيانات السلطات المحلية في الولايات الأمريكية، إلى أن ولاية فلوريدا سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة.

وبلغت حصيلة الإصابات يوم الجمعة 62500 حسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن تلك المعطيات لا تزال جزئية؛ إذ إن سلطات بعض الولايات لم تقدم بياناتها بعد.

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الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا
سبق

قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الجمعة: إن الولاية ستفرج عن نحو 8 آلاف نزيل من السجون لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المنشآت.

وظهرت بؤر إصابة واسعة النطاق في عدة سجون بالولاية، وقالت إدارة السجون: إن من المحتمل الإفراج عن النزلاء بنهاية أغسطس.


وقال رالف دياز مسؤول إدارة السجون والتأهيل في كاليفورنيا، في بيان: "نتخذ هذه الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة السجناء والموظفين".

ويشمل الإجراء السجناء الذين يتبقى لهم عام أو أقل على انتهاء مدد عقوباتهم.


وأظهرت إحصاءات وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة شهدت يوم الجمعة أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وتشير إحصاءات "رويترز" المبنية على بيانات السلطات المحلية في الولايات الأمريكية، إلى أن ولاية فلوريدا سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة.

وبلغت حصيلة الإصابات يوم الجمعة 62500 حسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن تلك المعطيات لا تزال جزئية؛ إذ إن سلطات بعض الولايات لم تقدم بياناتها بعد.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:29 AM

الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا

يشمل السجناء الذين يتبقّى لهم عام أو أقل على انتهاء مدد عقوباتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الجمعة: إن الولاية ستفرج عن نحو 8 آلاف نزيل من السجون لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المنشآت.

وظهرت بؤر إصابة واسعة النطاق في عدة سجون بالولاية، وقالت إدارة السجون: إن من المحتمل الإفراج عن النزلاء بنهاية أغسطس.


وقال رالف دياز مسؤول إدارة السجون والتأهيل في كاليفورنيا، في بيان: "نتخذ هذه الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة السجناء والموظفين".

ويشمل الإجراء السجناء الذين يتبقى لهم عام أو أقل على انتهاء مدد عقوباتهم.


وأظهرت إحصاءات وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة شهدت يوم الجمعة أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وتشير إحصاءات "رويترز" المبنية على بيانات السلطات المحلية في الولايات الأمريكية، إلى أن ولاية فلوريدا سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة.

وبلغت حصيلة الإصابات يوم الجمعة 62500 حسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن تلك المعطيات لا تزال جزئية؛ إذ إن سلطات بعض الولايات لم تقدم بياناتها بعد.

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