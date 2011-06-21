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صيانة وتشجير شوارع وحدائق "شرق مكة" بأكثر من 15 مليون ريال

وفق عقد تشغيل وصيانة أبرمته أمانة العاصمة المقدّسة مع شركة متخصصة

أبرمت أمانة العاصمة المقدّسة عقداً لتشغيل وصيانة وتشجير الشوارع والحدائق شرق مكة المكرّمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصّصة في مجال صيانة الحدائق، بمبلغ 15.931.726 ريالاً لمدة ثلاث سنوات، ويشمل العقد عديداً من المواقع والحدائق والمسطحات الخضراء في مختلف أحياء شرق مكة المكرّمة.

وتقوم أمانة العاصمة المقدّسة بجهود كبيرة للعناية بالحدائق والمتنزهات وتأهيل المسطحات الخضراء، وتهدف الأمانة إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة وصيانة التشجير والزراعة والعمل على تهيئتها، وفق أفضل الطرق الحديثة والمحافظة عليها بصفة مستمرة.

وتتابع الأمانة تنفيذ مشاريع صيانة الزراعة والعناية بها، وفق أحدث الأساليب العلمية ومن خلال الشركات والمؤسسات المتخصصة، حيث إن لدى الامانة عديداً من الفرق الفنية المخصصة للصيانة الزراعية المختلفة من تقليم الأشجار وقص الأسيجة والمسطحات الخضراء وفرد الأتربة والسماد وغيرها من الأعمال التي تسعى الأمانة من خلالها إلى إعطاء صورة جمالية مميزة لهذه المدينة المقدّسة.

أمانة العاصمة المقدّسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صيانة وتشجير شوارع وحدائق "شرق مكة" بأكثر من 15 مليون ريال
سبق

أبرمت أمانة العاصمة المقدّسة عقداً لتشغيل وصيانة وتشجير الشوارع والحدائق شرق مكة المكرّمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصّصة في مجال صيانة الحدائق، بمبلغ 15.931.726 ريالاً لمدة ثلاث سنوات، ويشمل العقد عديداً من المواقع والحدائق والمسطحات الخضراء في مختلف أحياء شرق مكة المكرّمة.

وتقوم أمانة العاصمة المقدّسة بجهود كبيرة للعناية بالحدائق والمتنزهات وتأهيل المسطحات الخضراء، وتهدف الأمانة إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة وصيانة التشجير والزراعة والعمل على تهيئتها، وفق أفضل الطرق الحديثة والمحافظة عليها بصفة مستمرة.

وتتابع الأمانة تنفيذ مشاريع صيانة الزراعة والعناية بها، وفق أحدث الأساليب العلمية ومن خلال الشركات والمؤسسات المتخصصة، حيث إن لدى الامانة عديداً من الفرق الفنية المخصصة للصيانة الزراعية المختلفة من تقليم الأشجار وقص الأسيجة والمسطحات الخضراء وفرد الأتربة والسماد وغيرها من الأعمال التي تسعى الأمانة من خلالها إلى إعطاء صورة جمالية مميزة لهذه المدينة المقدّسة.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
01:23 PM

صيانة وتشجير شوارع وحدائق "شرق مكة" بأكثر من 15 مليون ريال

وفق عقد تشغيل وصيانة أبرمته أمانة العاصمة المقدّسة مع شركة متخصصة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أبرمت أمانة العاصمة المقدّسة عقداً لتشغيل وصيانة وتشجير الشوارع والحدائق شرق مكة المكرّمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصّصة في مجال صيانة الحدائق، بمبلغ 15.931.726 ريالاً لمدة ثلاث سنوات، ويشمل العقد عديداً من المواقع والحدائق والمسطحات الخضراء في مختلف أحياء شرق مكة المكرّمة.

وتقوم أمانة العاصمة المقدّسة بجهود كبيرة للعناية بالحدائق والمتنزهات وتأهيل المسطحات الخضراء، وتهدف الأمانة إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة وصيانة التشجير والزراعة والعمل على تهيئتها، وفق أفضل الطرق الحديثة والمحافظة عليها بصفة مستمرة.

وتتابع الأمانة تنفيذ مشاريع صيانة الزراعة والعناية بها، وفق أحدث الأساليب العلمية ومن خلال الشركات والمؤسسات المتخصصة، حيث إن لدى الامانة عديداً من الفرق الفنية المخصصة للصيانة الزراعية المختلفة من تقليم الأشجار وقص الأسيجة والمسطحات الخضراء وفرد الأتربة والسماد وغيرها من الأعمال التي تسعى الأمانة من خلالها إلى إعطاء صورة جمالية مميزة لهذه المدينة المقدّسة.

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