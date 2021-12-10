وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى الكويت في زيارة رسمية؛ في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد في مقدمة مستقبليه.

ولي العهد يصل إلى الكويت.. والشيخ مشعل الأحمد الصباح في مقدمة مستقبِليه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-10 وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى الكويت في زيارة رسمية؛ في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد في مقدمة مستقبليه.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 05:09 PM

اخر تعديل 10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 11:22 PM

ولي العهد يصل إلى الكويت.. والشيخ مشعل الأحمد الصباح في مقدمة مستقبِليه في أخر محطات جولته الخليجية





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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى الكويت في زيارة رسمية؛ في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد في مقدمة مستقبليه.