وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى الكويت في زيارة رسمية؛ في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد في مقدمة مستقبليه.
ولي العهد يصل إلى الكويت.. والشيخ مشعل الأحمد الصباح في مقدمة مستقبِليه
في أخر محطات جولته الخليجية
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى الكويت في زيارة رسمية؛ في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد في مقدمة مستقبليه.
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ولي العهد يصل إلى الكويت.. والشيخ مشعل الأحمد الصباح في مقدمة مستقبِليهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-10
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
05:09 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
11:22 PM
ولي العهد يصل إلى الكويت.. والشيخ مشعل الأحمد الصباح في مقدمة مستقبِليه
في أخر محطات جولته الخليجية
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى الكويت في زيارة رسمية؛ في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد في مقدمة مستقبليه.
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