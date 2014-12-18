احتفل الشاب مسعود بن سالم الغزواني بحفل زفافه في محافظة صبيا، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء متمنين له دوام السرور .
"سبق" تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
"الغزواني" يحتفل بزواجه في صبيا
احتفل الشاب مسعود بن سالم الغزواني بحفل زفافه في محافظة صبيا، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء متمنين له دوام السرور .
"سبق" تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
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"الغزواني" يحتفل بزواجه في صبياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-18
احتفل الشاب مسعود بن سالم الغزواني بحفل زفافه في محافظة صبيا، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء متمنين له دوام السرور .
18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
01:14 AM
"الغزواني" يحتفل بزواجه في صبيا
احتفل الشاب مسعود بن سالم الغزواني بحفل زفافه في محافظة صبيا، بحضور جمع من الأهل والأقارب والأصدقاء متمنين له دوام السرور .
"سبق" تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
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