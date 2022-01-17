ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، مزيج برنت، في التعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.22% إلى 64.76 دولاراً أمريكياً.
وزاد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 0.19% إلى 58.63 دولاراً أمريكياً.
كما صعد سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم 0.2% إلى 1555.14 دولاراً أمريكياً.
وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1556.90 دولاراً أمريكياً.
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.22%
أسعار الذهب تصعد 0.2%
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، مزيج برنت، في التعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.22% إلى 64.76 دولاراً أمريكياً.
وزاد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 0.19% إلى 58.63 دولاراً أمريكياً.
كما صعد سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم 0.2% إلى 1555.14 دولاراً أمريكياً.
وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1556.90 دولاراً أمريكياً.
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، مزيج برنت، في التعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.22% إلى 64.76 دولاراً أمريكياً.
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.22%
أسعار الذهب تصعد 0.2%
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، مزيج برنت، في التعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.22% إلى 64.76 دولاراً أمريكياً.
وزاد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 0.19% إلى 58.63 دولاراً أمريكياً.
كما صعد سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم 0.2% إلى 1555.14 دولاراً أمريكياً.
وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1556.90 دولاراً أمريكياً.