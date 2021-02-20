نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض. وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل. وعقب أن أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي. بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام سمو ولي العهد في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما وجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق. عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية. وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منصة التسليم، مقدمًا التهنئة للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل مالك الجواد "مشرف"، ورفع كأس السعودية فائزًا بالسباق. كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد السيد جون جوسدن، والخيال ديفيد ايجن، اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال. والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. ثم غادر سمو ولي العهد مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مودَّعًا بمثل ما استُقبل به من حفاوة. حضر حفل سباق "كأس السعودية" كل من: الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز. كما حضر الحفل من مملكة البحرين الشقيقة: الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، وأصحاب المعالي، وكبار ضيوف حفل كأس السعودية، وعدد من مُلاك الخيل المشاركة.

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-20 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.



وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.



وعقب أن أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي.



بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام سمو ولي العهد في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما وجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.



عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.



وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منصة التسليم، مقدمًا التهنئة للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل مالك الجواد "مشرف"، ورفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.



كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد السيد جون جوسدن، والخيال ديفيد ايجن، اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال. والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.



ثم غادر سمو ولي العهد مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مودَّعًا بمثل ما استُقبل به من حفاوة.



حضر حفل سباق "كأس السعودية" كل من: الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



كما حضر الحفل من مملكة البحرين الشقيقة: الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، وأصحاب المعالي، وكبار ضيوف حفل كأس السعودية، وعدد من مُلاك الخيل المشاركة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442 08:17 PM

اخر تعديل 20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442 10:33 PM

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية يُعدُّ الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول





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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل ـ حفظه الله ـ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثانية، الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.



وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.



وعقب أن أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي.



بعد ذلك تحركت الجياد المشاركة في السباق من ساحة التسريج إلى ساحة الاستعراض أمام سمو ولي العهد في استعراض بدورتين قبيل بدء السباق، كما وجد في ساحة الاستعراض جميع الخيالة المشاركين في السباق.



عقب ذلك انطلق الشوط الثامن على كأس السعودية.



وبعد نهاية السباق توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى منصة التسليم، مقدمًا التهنئة للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل مالك الجواد "مشرف"، ورفع كأس السعودية فائزًا بالسباق.



كما قدم سمو ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد السيد جون جوسدن، والخيال ديفيد ايجن، اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال. والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.



ثم غادر سمو ولي العهد مقر ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية مودَّعًا بمثل ما استُقبل به من حفاوة.



حضر حفل سباق "كأس السعودية" كل من: الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



كما حضر الحفل من مملكة البحرين الشقيقة: الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، وأصحاب المعالي، وكبار ضيوف حفل كأس السعودية، وعدد من مُلاك الخيل المشاركة.