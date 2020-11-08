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وزير خارجية كندا: فوز "بايدن" يمثل أخبارًا طيبة لبلادي

أعرب عن أمله بانتقال سلس للسلطة

ذكر وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين اليوم الأحد أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الأمريكية يعد أنباء طيبة لكندا.

وعن فوز "بايدن" قال "شامبين" في مقابلة، بُثت على قناة "سي تيفي": "هذه أخبار جيدة، وسنكون قادرين على العمل بشكل جيد للغاية مع الإدارة الأمريكية، ولاسيما أن البلدين يمكن أن يتعاونا لمحاربة كوفيد -19 وتغيُّر المناخ".

وأعرب عن أمله بانتقال سلس للسلطة في الولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو من أوائل قادة العالم الذين هنؤوا الرئيس المنتخب أمس.

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير خارجية كندا: فوز "بايدن" يمثل أخبارًا طيبة لبلادي
سبق

ذكر وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين اليوم الأحد أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الأمريكية يعد أنباء طيبة لكندا.

وعن فوز "بايدن" قال "شامبين" في مقابلة، بُثت على قناة "سي تيفي": "هذه أخبار جيدة، وسنكون قادرين على العمل بشكل جيد للغاية مع الإدارة الأمريكية، ولاسيما أن البلدين يمكن أن يتعاونا لمحاربة كوفيد -19 وتغيُّر المناخ".

وأعرب عن أمله بانتقال سلس للسلطة في الولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو من أوائل قادة العالم الذين هنؤوا الرئيس المنتخب أمس.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
08:48 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
10:13 PM

وزير خارجية كندا: فوز "بايدن" يمثل أخبارًا طيبة لبلادي

أعرب عن أمله بانتقال سلس للسلطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين اليوم الأحد أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الأمريكية يعد أنباء طيبة لكندا.

وعن فوز "بايدن" قال "شامبين" في مقابلة، بُثت على قناة "سي تيفي": "هذه أخبار جيدة، وسنكون قادرين على العمل بشكل جيد للغاية مع الإدارة الأمريكية، ولاسيما أن البلدين يمكن أن يتعاونا لمحاربة كوفيد -19 وتغيُّر المناخ".

وأعرب عن أمله بانتقال سلس للسلطة في الولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو من أوائل قادة العالم الذين هنؤوا الرئيس المنتخب أمس.

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