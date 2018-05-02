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بتكلفة 21 مليون ريال .. "السياحة" توقع عقد إنشاء متحف قصر خزام بجدة

على مساحة  2.21400 م2 والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع 300 يوم عمل

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عقداً تنفيذياً لإنشاء "متحف الملك عبدالعزيز" في قصر خزام بمحافظة جدة، ضمن منظومة المتاحف المتخصصة الجديدة التي تنفذها الهيئة.

وتضمن العقد التنفيذي الذي جرى توقيعه في مقر الهيئة بالرياض أخيراً، جميع الدراسات والتصاميم المتحفية والوثائق الهندسية المتعلقة بالأعمال الإنشائية للمشروع، بحضور نائب الرئيس لقطاع المناطق في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حمد السماعيل؛ ونائب رئيس الهيئة للمساندة الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمشاريع والشؤون الهندسية بالهيئة المهندس عبدالمحسن أبانمي؛ أنه تم الانتهاء من إعداد الوثائق الهندسية لتحويل قصر خزام محافظة جدة إلى متحف تاريخي بمساحة إجمالية تتجاوز 2.21400 متر مربع، مشيراً الى أنه جرى تخصيص ميزانية تقديرية لمتحف الملك المؤسس بجدة تصل إلى (21,500) مليون ريال، مبيناً أن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تقدر بـ 300 يوم عمل.

وأضاف أبانمي: "بذلك تكون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد ضمت هذا المشروع مع عدد من المتاحف الجديدة، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، لتكون بمنزلة معالم حضارية شاهدة على آثار وتراث تلك المناطق، ولتؤدي دورها بشكل أفضل في إظهار الزخم الحضاري، بحيث تتوسع العروض في هذه المتاحف لتشمل جميع آثار هذه المناطق وتاريخها، وفق تسلسلها التاريخي بداية من عصور ما قبل التاريخ وظهور الحضارات المبكرة في كل منطقة، وانتهاءً بالعصر الحديث بما فيها الحرف والصناعات التقليدية، مع مراعاة الشمولية في التعريف بتاريخ المنطقة، من خلال البرامج والمعروضات الموجهة لمختلف فئات وأعمار ومستويات زوار المتحف".

ويعد قصر "الملك عبدالعزيز آل سعود" والمعروف باسم (قصر خزام)، أحد قصور الملك عبدالعزيز بجدة الذي يجسد إنجازاته في تأسيس المملكة وتوحيدها، ومجهوداته في خدمة الإسلام والمسلمين، كما يسهم هذا المتحف في إبراز ما تحمله أرض الجزيرة العربية من مخزون حضاري وتاريخي كبيرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتكلفة 21 مليون ريال .. "السياحة" توقع عقد إنشاء متحف قصر خزام بجدة
سبق

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عقداً تنفيذياً لإنشاء "متحف الملك عبدالعزيز" في قصر خزام بمحافظة جدة، ضمن منظومة المتاحف المتخصصة الجديدة التي تنفذها الهيئة.

وتضمن العقد التنفيذي الذي جرى توقيعه في مقر الهيئة بالرياض أخيراً، جميع الدراسات والتصاميم المتحفية والوثائق الهندسية المتعلقة بالأعمال الإنشائية للمشروع، بحضور نائب الرئيس لقطاع المناطق في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حمد السماعيل؛ ونائب رئيس الهيئة للمساندة الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمشاريع والشؤون الهندسية بالهيئة المهندس عبدالمحسن أبانمي؛ أنه تم الانتهاء من إعداد الوثائق الهندسية لتحويل قصر خزام محافظة جدة إلى متحف تاريخي بمساحة إجمالية تتجاوز 2.21400 متر مربع، مشيراً الى أنه جرى تخصيص ميزانية تقديرية لمتحف الملك المؤسس بجدة تصل إلى (21,500) مليون ريال، مبيناً أن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تقدر بـ 300 يوم عمل.

وأضاف أبانمي: "بذلك تكون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد ضمت هذا المشروع مع عدد من المتاحف الجديدة، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، لتكون بمنزلة معالم حضارية شاهدة على آثار وتراث تلك المناطق، ولتؤدي دورها بشكل أفضل في إظهار الزخم الحضاري، بحيث تتوسع العروض في هذه المتاحف لتشمل جميع آثار هذه المناطق وتاريخها، وفق تسلسلها التاريخي بداية من عصور ما قبل التاريخ وظهور الحضارات المبكرة في كل منطقة، وانتهاءً بالعصر الحديث بما فيها الحرف والصناعات التقليدية، مع مراعاة الشمولية في التعريف بتاريخ المنطقة، من خلال البرامج والمعروضات الموجهة لمختلف فئات وأعمار ومستويات زوار المتحف".

ويعد قصر "الملك عبدالعزيز آل سعود" والمعروف باسم (قصر خزام)، أحد قصور الملك عبدالعزيز بجدة الذي يجسد إنجازاته في تأسيس المملكة وتوحيدها، ومجهوداته في خدمة الإسلام والمسلمين، كما يسهم هذا المتحف في إبراز ما تحمله أرض الجزيرة العربية من مخزون حضاري وتاريخي كبيرين.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
09:59 AM

بتكلفة 21 مليون ريال .. "السياحة" توقع عقد إنشاء متحف قصر خزام بجدة

على مساحة  2.21400 م2 والمدة الزمنية لتنفيذ المشروع 300 يوم عمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عقداً تنفيذياً لإنشاء "متحف الملك عبدالعزيز" في قصر خزام بمحافظة جدة، ضمن منظومة المتاحف المتخصصة الجديدة التي تنفذها الهيئة.

وتضمن العقد التنفيذي الذي جرى توقيعه في مقر الهيئة بالرياض أخيراً، جميع الدراسات والتصاميم المتحفية والوثائق الهندسية المتعلقة بالأعمال الإنشائية للمشروع، بحضور نائب الرئيس لقطاع المناطق في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور حمد السماعيل؛ ونائب رئيس الهيئة للمساندة الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمشاريع والشؤون الهندسية بالهيئة المهندس عبدالمحسن أبانمي؛ أنه تم الانتهاء من إعداد الوثائق الهندسية لتحويل قصر خزام محافظة جدة إلى متحف تاريخي بمساحة إجمالية تتجاوز 2.21400 متر مربع، مشيراً الى أنه جرى تخصيص ميزانية تقديرية لمتحف الملك المؤسس بجدة تصل إلى (21,500) مليون ريال، مبيناً أن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تقدر بـ 300 يوم عمل.

وأضاف أبانمي: "بذلك تكون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد ضمت هذا المشروع مع عدد من المتاحف الجديدة، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، لتكون بمنزلة معالم حضارية شاهدة على آثار وتراث تلك المناطق، ولتؤدي دورها بشكل أفضل في إظهار الزخم الحضاري، بحيث تتوسع العروض في هذه المتاحف لتشمل جميع آثار هذه المناطق وتاريخها، وفق تسلسلها التاريخي بداية من عصور ما قبل التاريخ وظهور الحضارات المبكرة في كل منطقة، وانتهاءً بالعصر الحديث بما فيها الحرف والصناعات التقليدية، مع مراعاة الشمولية في التعريف بتاريخ المنطقة، من خلال البرامج والمعروضات الموجهة لمختلف فئات وأعمار ومستويات زوار المتحف".

ويعد قصر "الملك عبدالعزيز آل سعود" والمعروف باسم (قصر خزام)، أحد قصور الملك عبدالعزيز بجدة الذي يجسد إنجازاته في تأسيس المملكة وتوحيدها، ومجهوداته في خدمة الإسلام والمسلمين، كما يسهم هذا المتحف في إبراز ما تحمله أرض الجزيرة العربية من مخزون حضاري وتاريخي كبيرين.

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