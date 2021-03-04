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صحة عسير تتجاوب مع "سبق": قريباً توفير لقاح كورونا في المجاردة وبارق

أكدت التوسع في توفير اللقاح تدريجياً بجميع المناطق وضمنها المحافظتان

أكدت صحة عسير ما نشرته "سبق" حول اقتراب توفير مراكز لقاحات كورونا في محافظتي "المجاردة وبارق".

وقالت صحة عسير في ردها على "سبق": إشارةً إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة تحت عنوان ("المجاردة وبارق" خارج نطاق مراكز لقاح كورونا.. ومطالبات بإنهاء معاناتهما)، عليه نوضح لكم وللقراء الكرام بأنه تم تشغيل مركز اللقاحات في المستشفى الميداني بمدينة أبها ومركز اللقاحات عبر المركبات في مركز الفحص الموسع بمدينة أبها ومراكز اللقاحات في محافظات ( النماص ومحايل وخميس مشيط وأحد رفيدة).

وأضافت: كما أنه وحسب الخطة سيتم بإذن الله التوسع قريباً في توفير اللقاح تدريجياً في كافة المحافظات التابعة لصحة عسير ومن ضمنها محافظتا بارق والمجاردة، خلال الفترة القادمة بعون الله.

وكانت "سبق" قد نشرت موضوع المناشدة ثم تلاه نشر مادة "مصادر: افتتاح مراكز لقاح كورونا في "المجاردة وبارق" قريباً"، وهو الأمر الذي أكدته صحة عسير في تعقيبها.

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صحة عسير تتجاوب مع "سبق": قريباً توفير لقاح كورونا في المجاردة وبارق
سبق

أكدت صحة عسير ما نشرته "سبق" حول اقتراب توفير مراكز لقاحات كورونا في محافظتي "المجاردة وبارق".

وقالت صحة عسير في ردها على "سبق": إشارةً إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة تحت عنوان ("المجاردة وبارق" خارج نطاق مراكز لقاح كورونا.. ومطالبات بإنهاء معاناتهما)، عليه نوضح لكم وللقراء الكرام بأنه تم تشغيل مركز اللقاحات في المستشفى الميداني بمدينة أبها ومركز اللقاحات عبر المركبات في مركز الفحص الموسع بمدينة أبها ومراكز اللقاحات في محافظات ( النماص ومحايل وخميس مشيط وأحد رفيدة).

وأضافت: كما أنه وحسب الخطة سيتم بإذن الله التوسع قريباً في توفير اللقاح تدريجياً في كافة المحافظات التابعة لصحة عسير ومن ضمنها محافظتا بارق والمجاردة، خلال الفترة القادمة بعون الله.

وكانت "سبق" قد نشرت موضوع المناشدة ثم تلاه نشر مادة "مصادر: افتتاح مراكز لقاح كورونا في "المجاردة وبارق" قريباً"، وهو الأمر الذي أكدته صحة عسير في تعقيبها.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
12:58 AM

صحة عسير تتجاوب مع "سبق": قريباً توفير لقاح كورونا في المجاردة وبارق

أكدت التوسع في توفير اللقاح تدريجياً بجميع المناطق وضمنها المحافظتان

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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أكدت صحة عسير ما نشرته "سبق" حول اقتراب توفير مراكز لقاحات كورونا في محافظتي "المجاردة وبارق".

وقالت صحة عسير في ردها على "سبق": إشارةً إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة تحت عنوان ("المجاردة وبارق" خارج نطاق مراكز لقاح كورونا.. ومطالبات بإنهاء معاناتهما)، عليه نوضح لكم وللقراء الكرام بأنه تم تشغيل مركز اللقاحات في المستشفى الميداني بمدينة أبها ومركز اللقاحات عبر المركبات في مركز الفحص الموسع بمدينة أبها ومراكز اللقاحات في محافظات ( النماص ومحايل وخميس مشيط وأحد رفيدة).

وأضافت: كما أنه وحسب الخطة سيتم بإذن الله التوسع قريباً في توفير اللقاح تدريجياً في كافة المحافظات التابعة لصحة عسير ومن ضمنها محافظتا بارق والمجاردة، خلال الفترة القادمة بعون الله.

وكانت "سبق" قد نشرت موضوع المناشدة ثم تلاه نشر مادة "مصادر: افتتاح مراكز لقاح كورونا في "المجاردة وبارق" قريباً"، وهو الأمر الذي أكدته صحة عسير في تعقيبها.

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