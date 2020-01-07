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أولى نتائج قتل "سليماني".. إيران مستعدّة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي

بعد يومين من إعلانها التخلّي عن قيود تخصيب اليورانيوم

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده مستعدّة للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مع القوى العالمية، وذلك في تغريدة على "تويتر" من وزارة الخارجية، لكنها لم تقدم أي معلومات عن الشروط المحتملة، فهل يعدّ هذا التطور أولى نتائج اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني؟

ووفقًا لـ"رويترز": أعلنت طهران، الأحد الماضي، أنها ستتخلّى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم؛ في تقليص آخر لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى، لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

نائب وزير الخارجية الإيراني الاتفاق النووي قاسم سليماني مقتل قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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أولى نتائج قتل "سليماني".. إيران مستعدّة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي
سبق

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده مستعدّة للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مع القوى العالمية، وذلك في تغريدة على "تويتر" من وزارة الخارجية، لكنها لم تقدم أي معلومات عن الشروط المحتملة، فهل يعدّ هذا التطور أولى نتائج اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني؟

ووفقًا لـ"رويترز": أعلنت طهران، الأحد الماضي، أنها ستتخلّى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم؛ في تقليص آخر لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى، لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
10:14 PM
اخر تعديل
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
11:31 PM

أولى نتائج قتل "سليماني".. إيران مستعدّة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي

بعد يومين من إعلانها التخلّي عن قيود تخصيب اليورانيوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,353

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده مستعدّة للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مع القوى العالمية، وذلك في تغريدة على "تويتر" من وزارة الخارجية، لكنها لم تقدم أي معلومات عن الشروط المحتملة، فهل يعدّ هذا التطور أولى نتائج اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني؟

ووفقًا لـ"رويترز": أعلنت طهران، الأحد الماضي، أنها ستتخلّى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم؛ في تقليص آخر لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى، لكنها قالت إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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