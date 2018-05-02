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لتطوير معلمي التربية البدنية ..اتفاقية تفاهم بين "اتحاد القدم" و"التعليم"

وقّعت وزارة التعليم اليوم مذكرة تفاهم مشتركة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تشمل تبادل الخبرات في مجال للتطوير المهني لمعلمي التربية البدنية وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط وذلك بمقر وزارة التعليم بالرياض.

ووصف وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري توقيع المذكرة بأنها خطوة متقدمة للتقارب والتعاون بين الوزارة والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم مشيرا إلى أن معلمي التربية البدنية في السعودية سيستفيدون من التعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم مما سينعكس إيجابا على الطلاب والمدراس وتمثيلنا الرياضي في المشاركات الرياضية للمملكة واتساع رقعة ممارسة النشاط البدني في المملكة بحسب أهداف رؤية 2030.

من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط استعداد الاتحاد للتعاون البناء مع الوزارة وقال "أبوابنا مفتوحة للعمل مع الوزارة لتنفيذ هذه الاتفاقية من الغد إن شاء الله".

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لتطوير معلمي التربية البدنية ..اتفاقية تفاهم بين "اتحاد القدم" و"التعليم"
سبق

وقّعت وزارة التعليم اليوم مذكرة تفاهم مشتركة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تشمل تبادل الخبرات في مجال للتطوير المهني لمعلمي التربية البدنية وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط وذلك بمقر وزارة التعليم بالرياض.

ووصف وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري توقيع المذكرة بأنها خطوة متقدمة للتقارب والتعاون بين الوزارة والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم مشيرا إلى أن معلمي التربية البدنية في السعودية سيستفيدون من التعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم مما سينعكس إيجابا على الطلاب والمدراس وتمثيلنا الرياضي في المشاركات الرياضية للمملكة واتساع رقعة ممارسة النشاط البدني في المملكة بحسب أهداف رؤية 2030.

من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط استعداد الاتحاد للتعاون البناء مع الوزارة وقال "أبوابنا مفتوحة للعمل مع الوزارة لتنفيذ هذه الاتفاقية من الغد إن شاء الله".

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
03:29 PM

لتطوير معلمي التربية البدنية ..اتفاقية تفاهم بين "اتحاد القدم" و"التعليم"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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وقّعت وزارة التعليم اليوم مذكرة تفاهم مشتركة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم تشمل تبادل الخبرات في مجال للتطوير المهني لمعلمي التربية البدنية وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط وذلك بمقر وزارة التعليم بالرياض.

ووصف وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري توقيع المذكرة بأنها خطوة متقدمة للتقارب والتعاون بين الوزارة والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم مشيرا إلى أن معلمي التربية البدنية في السعودية سيستفيدون من التعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم مما سينعكس إيجابا على الطلاب والمدراس وتمثيلنا الرياضي في المشاركات الرياضية للمملكة واتساع رقعة ممارسة النشاط البدني في المملكة بحسب أهداف رؤية 2030.

من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط استعداد الاتحاد للتعاون البناء مع الوزارة وقال "أبوابنا مفتوحة للعمل مع الوزارة لتنفيذ هذه الاتفاقية من الغد إن شاء الله".

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