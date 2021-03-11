"أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2021

يصعد بمقدار 5.89 مليون برميل يومياً

أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم (الخميس)، أن تعافي الطلب على النفط سيركز على النصف الثاني من العام، مع استمرار تأثير وباء كورونا، كرياح معاكسة للمنظمة وحلفائها في دعم السوق.

وبينت المنظمة في تقرير شهري أن الطلب سيرتفع 5.89 مليون برميل يومياً في 2021 أو 6.5 في المئة، بارتفاع طفيف عن الشهر الماضي، لكنها خفضت توقعاتها للنصف الأول، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت "أوبك" في التقرير أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على النفط إلى 96.3 مليون برميل يومياً مع ظهور معظم الاستهلاك في النصف الثاني.

ولفتت إلى أن نمو الطلب هذا العام لن يكون قادرًا على تعويض النقص الكبير اعتبارًا من عام 2020؛ حيث من المتوقع أن يظل التنقل ضعيفًا طوال عام 2021.

واحتفظ النفط بمعظم مكاسبه السابقة بعد صدور التقرير، وجرى تداوله بالقرب من 69 دولارًا للبرميل.