صدرت الأوامر السامية الكريمة بترقية المقدم "صالح بن دلمخ بن خلف القثامي" بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة إلى رتبة "عقيد".
فيما أعرب "القثامي" عن سعادته بهذه الترقية، عاداً إياها حافزًا الخدمة الدين ثم الملك والوطن.
"القثامي" لرتبة عقيد بأمن طرق مكة
صدرت الأوامر السامية الكريمة بترقية المقدم "صالح بن دلمخ بن خلف القثامي" بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة إلى رتبة "عقيد".
فيما أعرب "القثامي" عن سعادته بهذه الترقية، عاداً إياها حافزًا الخدمة الدين ثم الملك والوطن.
صدرت الأوامر السامية الكريمة بترقية المقدم "صالح بن دلمخ بن خلف القثامي" بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة إلى رتبة "عقيد".
"القثامي" لرتبة عقيد بأمن طرق مكة
صدرت الأوامر السامية الكريمة بترقية المقدم "صالح بن دلمخ بن خلف القثامي" بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة إلى رتبة "عقيد".
فيما أعرب "القثامي" عن سعادته بهذه الترقية، عاداً إياها حافزًا الخدمة الدين ثم الملك والوطن.